Ayuntamiento de Valladolid observa un 40% de casos de soledad no deseada en la experiencia piloto del proyecto 'Pérgola'

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura el VI Foro de Servicios Sociales de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado este lunes que la "experiencia piloto" del proyecto 'Pérgola' que ha puesto en marcha el Ayuntamiento junto a la Fundación Telefónica para detectar situaciones de aislamiento a través del análisis del habla con inteligencia artificial (IA) ha observado 40 casos de soledad no deseada en un total de 104 "encuestas" realizadas.

Así lo ha explicado el regidor durante su intervención en la inauguración del VI Foro de Servicios Sociales de Valladolid, que se celebra en la mañana de este lunes en el Museo Patio Herreriano y que este año se centra en el papel de la IA en la prestación de servicios sociales.

Carnero ha mencionado la "utilidad" que pueden tener este tipo de encuentros para poner en común proyectos sobre servicios sociales y, así, ha recordado que hace un año un miembro de la Comunidad de Madrid expuso un proyecto de "lucha contra la soledad no deseada utilizando la Inteligencia Artificial" que se había bautizado como 'Paloma'.

Ha añadido que el Ayuntamiento de Valladolid se "quedó con esa idea" y en colaboración con la Fundación Telefónica ha emprendido el proyecto 'Pérgola', con una primera experiencia piloto en el entorno de los usuarios del Centro Cívico Juan de Austria y el Centro de Vida Activa de Puente Colgante.

Carnero ha afirmado que ese trabajo ha constituido inicialmente en "encuestas" a 104 personas, de las cuales 40 se encontraban en situación de soledad no deseada, casos que se han "detectado" y en los que se ha trabajado ya, con un primer resultado en el que se observa "un descenso de las causas y los casos".

El alcalde ha reflexionado que "siempre es bueno apoyarse en las nuevas tecnologías", pero con el matiz de no "perder de vista que todo tiene que estar manejado por las personas", con la idea de que la IA puede "ayudar, cooperar y colaborar" en la atención a las personas.

Por otra parte, Jesús Julio Carnero ha defendido la "clara vocación" de su equipo de Gobierno con los servicios sociales "con el objetivo de mejorar la calidad de vida" y ha destacado que el próximo 22 de diciembre previsiblemente se aprobará el presupuesto del Ayuntamiento con un incremento del 2 por ciento en el conjunto de los servicios sociales, más intenso que el "mínimo" aumento del total del Presupuesto.

Carnero ha incidido en que el Ayuntamiento tiene una "hoja de ruta clara" en la que trabajar definida por la planificación del Plan Contigo, Plan de Accesibilidad, Plan de Lucha Contra la Exclusión Social, entre otros.

La jornada celebrada este lunes está compuesta por varias mesas redondas y será clausurada por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.