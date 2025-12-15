El Ibex 35 se impulsa un 1,11% y alcanza los 17.000 por primera vez en su historia

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 se ha impulsado un 1,11% en la sesión de este lunes, lo que le ha servido para alcanzar por primera vez en su historia los 17.000 puntos.

Ya la semana pasada el selectivo madrileño tanteó esta cota histórica, aunque finalmente no consiguió consolidar el nivel al cierre y finalizó el viernes en los 16.883 enteros. Sin embargo, hoy la gran mayoría de empresas han respaldado al índice hasta alcanzar los 17.041,4 enteros.

En concreto, los mayores aumentos de la sesión de hoy se los han anotado Bankinter (+3,02%), IAG (+2,85%), Acciona Energía (+2,58%), Banco Santander (+2,5%) y Sacyr (+2,29%). En el lado negativo solo han terminado Telefónica (-2,18%), Inditex (-2,08%), Repsol (-0,69%), Amadeus (-0,61%) y Fluidra (-0,34%).

Entre las referencias de este lunes, destacan las negociaciones de paz para Ucrania, "con Zelensky dispuesto a aceptar las garantías de seguridad de EEUU y la UE como vía para prevenir futuras agresiones de Rusia y en sustitución de su objetivo de unirse a la OTAN a largo plazo", han explicado los analistas de Renta 4.

Además, los países de la Unión Europea han ratificado el acuerdo para mantener congelados de forma indefinida los 210.000 millones de euros en activos rusos bloqueados en su territorio, como paso previo a reforzar las garantías necesarias antes de utilizar su liquidez para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes comunitarios esperan cerrar en la cumbre de esta semana.

Siguiendo con el ámbito internacional, la economía china siguió mostrando síntomas de desaceleración en noviembre, a pesar del deshielo iniciado en las relaciones comerciales con Estados Unidos, según los últimos datos macroeconómicos publicados por el gigante asiático, con un nuevo debilitamiento de la demanda minorista y el agravamiento de la caída de la inversión en activos fijos, lastrada por el sector inmobiliario, lo que apunta a la necesidad de nuevos estímulos por parte de Pekín de cara a 2026.

En el terreno empresarial español, Ferrovial ha puesto en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 800 millones de euros.

Por su parte, Acciona Energía iniciará en las próximas semanas la construcción de dos nuevos parques eólicos en Sudáfrica, con una capacidad total de 194 megavatios (MW).

Fuera del Ibex 35, los accionistas de Talgo han dado el visto bueno al plan de reestructuración que permitirá la salida del capital del fondo británico Trilantic y la entrada de Sidenor, junto con la aportación de fondos por parte del Estado y del Gobierno vasco, que también se convertirán en accionistas de la compañía.

El Ibex 35 no ha estado solo en sus subidas de este lunes. Milán se ha revalorizado un 1,39%; seguido por Londres (+1,06%), París (+0,70%) y Fráncfort (+0,18%). En cambio Wall Street cotizaba con ligeros descensos al cierre en Europa: el Nasdaq perdía un 0,34%; el Dow Jones, un 0,22%; y el S&P500, un 0,16%.

Por otro lado, el barril de Brent se situaba en los 60,16 dólares, un 1,57% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedía un 1,76%, hasta los 56,42 dólares.

Respecto a la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,298%, desde el 3,306% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en los 44,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1757 dólares por cada euro.