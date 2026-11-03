El Ayuntamiento de Valladolid otorga los premios 'Ciudad Limpia' a asociación A.M.A El Pisuerga y al peón Alberto Nieto

Entrega de los premios Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este martes la entrega de la segunda edición del Premio Valladolid Ciudad Limpia 'Rubén Martín Portero', que en esta ocasión ha distinguido a Alberto Nieto Peña, peón del Servicio Municipal de Limpieza, y a la Asociación Medioambiental A.M.A. El Pisuerga.

Como ha explicado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, el reconocimiento a Alberto Nieto Peña pone en valor su "compromiso, dedicación y colaboración" con sus compañeros y con el conjunto del servicio municipal, en el que realiza, ha recalcado, un "trabajo encomiable".

El regidor ha defendido que los trabajadores del sector de limpieza "tienen que ser reconocidos" al igual que lo son en otros servicios, porque "son tan merecedores como cualquier miembro de cualquier otro servicio", pero ese reconocimiento lo ha vinculado con la necesaria "colaboración de toda la ciudadanía".

"Nosotros tenemos que hacer el menor daño a la limpieza de la ciudad para que ellos tengan más fácil su trabajo", ha incidido.

El premiado ha querido recordar a Rubén Martín Portero, el trabajador fallecido en 2023 que da nombre a estos premios, y ha mostrado su agradecimiento con sus superiores, su familia y su "familia de sudor", en referencia a sus compañeros peones.

Por otro lado, el premio a A.M.A. El Pisuerga destaca su labor en la limpieza, conservación y protección de las márgenes de los ríos Pisuerga y Esgueva y sus entornos naturales.

Estos galardones tienen como objetivo reconocer el trabajo de los profesionales del Servicio Municipal de Limpieza y la colaboración de personas y entidades en el cuidado de la ciudad y sus espacios públicos.

El premio lleva el nombre de Rubén Martín Portero, trabajador municipal fallecido en accidente laboral en enero de 2023, y mantiene vivo su recuerdo y el reconocimiento a la labor de sus compañeros. Además, se entrega en la fecha de la festividad de San Martín de Porres, patrón de los trabajadores de la limpieza.

El acto ha servido también para destacar "la importancia de la colaboración ciudadana y del compromiso colectivo para mantener Valladolid limpia y cuidar su entorno".

En el acto de entrega también ha participado el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado.