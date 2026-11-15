El Ayuntamiento de Valladolid premia con 25.000 euros el talento independiente en los Pucela Game Awards 2026

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), ha reconocido este domingo con 25.000 euros a cinco videojuegos en la II edición de Pucela Game Awards, entre los 20 finalistas y más de 90 candidaturas.

La entrega de los galardones se ha celebrado en la Cúpula del Milenio en el marco del certamen de Devotion, donde se ha reunido el talento independiente, editores, inversores, profesionales, emprendedores, estudiantes y público general aficionado a los videojuegos, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha abierto la gala de la entrega de premios y, durante su intervención, ha afirmado que el objetivo de los premios también es convertir a Valladolid en un escenario "importante" para los videojuegos.

Durante el acto de entrega de los premios Pucela Game Awards además han estado presentes 54 empresarios independientes españoles.Asimismo, la gala ha estado presentada por la periodista Silvia González junto a Mario Pascual, un perfil destacado en la comunicación digital en este ámbito.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Videojuegos de Valladolid (Vagda), David Lorenzo, ha señalado que esta clase de eventos, "además de ser claves para la industria e impulsar el ecosistema del sector en Castilla y León, sirven precisamente para ver cómo reacciona el público".

"Es como una prueba de mercado en la que los jugadoros interactúan con los creadores y desarrolladores del videojuego para que conozcan de primera mano la reacción de los aficionados, que al fin y al cabo son los últimos destinatarios", ha explicado.

PREMIOS PUCELA GAME AWARS

Así, el galardón al Mejor juego indie 2026 ha recaído en 'AlcheMice', una propuesta de Red Mountain Consulting SL liderada por José Carlos Montero García que plantea un 'roguelike' de cartas ambientado en la Granada del siglo XV, donde el jugador encarna a un ratón alquimista que recorre mazmorras cambiantes entre las cuevas del Sacromonte y las murallas de la Alhambra.

Por su parte, el premio al Mejor juego indie para PC/consola ha recaido en el proyecto 'Roombattle', obra de Dust Games SL encabezada por Carlos Martínez, quienes han definido el videojuego como "la forma más adorable de perder amigos" al ofrecer un 'party battler' para un máximo de seis jugadores convertidos en aspiradores personalizables que compiten en arenas y minijuegos imprevisibles.

En el apartado de realidad virtual, el jurado ha distinguido como Mejor juego indie VR a 'Adepts Arena', un título de Giant Stride Games creado por Daniel Martín Carrillo que llegará próximamente a Meta Store y Steam y que basa su sistema de combate en acciones físicas inspiradas en las artes marciales.

Asimismo, el reconocimiento a la Mejor dirección de arte ha correspondido a 'Sombras: negative frames', una aventura de terror psicológico en primera persona desarrollada por Maboroshi Artworks y editada por Entalto Publishing que se sitúa en una ciudad japonesa de los años 2000 para seguir a Shiomi Alterio, una estudiante de fotografía hispanojaponesa que afronta el divorcio de sus padres mientras se enfrenta a versiones alternativas de sí misma en una dimensión espejo.

Finalmente, el galardón al Mejor juego 'indie' narrativo ha sido para 'Kat Domino: Agent of S.H.E.L.L.', de Evil Axis Game Studio (Víctor Miguel Gallardo Barragán), una aventura gráfica de tipo 'point-and-click' con estética de cómic dibujada a mano que mezcla espionaje y humor.

Además, tanto finalistas como ganadores podrán optar a un accésit, una plaza gratuita durante un año en el Tech Lab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León.

Este espacio pone a disposición de estudios independientes y startups equipos de vanguardia, como captura de movimiento, realidad virtual, plató de producción virtual, cúpula de fotogrametría e impresión 3D.