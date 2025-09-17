Ayuntamiento de Valladolid presenta un programa para convertir a los jóvenes en "protagonistas de sus espacios"

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha un "innovador programa de participación y voluntariado juvenil" dirigido al colectivo de 14 a 25 años para "aportar aprender y transforma la ciudad a través de la implicación social".

Se trata de la 'Red 360: Espacios que conectan' que ha presentado esta mañana la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, que hay subrayado la importancia de un proyecto que convierte a la juventud "en protagonista de sus espacios, fomenta la participación activa y contribuye a crear comunidad, combatiendo al mismo tiempo la soledad no deseada".

'Red 360' nace con el objetivo de construir una red municipal de jóvenes voluntarios, que actúen como "altavoces" en sus centros escolares, universidades y entornos cercanos. A través de sesiones mensuales en los Espacios Jóvenes de la ciudad, los participantes recibirán información, compartirán ideas y difundirán oportunidades para sus iguales.

La participación en el programa supone una dedicación aproximada de cuatro horas al mes, combinando encuentros presenciales y acciones de comunicación en su entorno. "De esta manera, los jóvenes podrán implicarse de forma activa en la vida de la ciudad sin descuidar sus estudios o actividades personales", ha añadido.

Además de ser transmisores de información juvenil, los voluntarios tendrán la oportunidad de conocer iniciativas sociales, descubrir nuevas realidades y poner en valor sus talentos. El programa se articula en torno a cuatro ejes principales: Formación y acompañamiento. Participación activa y liderazgo. Comunicación efectiva. Impacto social.

"Con 'Red 360: Espacios que Contectan', el Ayuntamiento de Valladolid apuesta por ofrecer a la juventud un espacio seguro, dinámico y transformador, donde puedan crecer, compartir experiencias y contribuir al fortalecimiento del tejido social de la ciudad", ha finalizado.