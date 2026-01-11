El Ayuntamiento de Valladolid proyectará 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' el martes en la Sala Borja

VALLADOLID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, proyectará el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' el martes 13 de enero en la Sala Borja.

Este acto se enmarca en la clausura del 600 aniversario de la llegada de la Comunidad Gitana a la Península y está dirigido a toda la ciudadanía interesada en conocer y profundizar en la historia, la cultura y los valores de esta comunidad en España, así como reflexionar sobre su relevancia social e histórica.

La iniciativa busca fomentar la comprensión y el conocimiento del pueblo gitano, generar espacios de encuentro que promuevan la convivencia intercultural en Valladolid y poner en valor la interculturalidad y la lucha frente a la discriminación.

El evento se celebrará a las 18.00 horas en la Sala Borja y tendrá una duración aproximada de tres horas, según ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press

La programación incluye la proyección del documental dirigido por Antón Álvarez, más conocido como C. Tangana, y tras ello tendrá lugar un coloquio y mesa de debate, moderado por la doctora en Ciencias Sociales y especialista en educación intercultural y memoria histórica del Pueblo Gitano, Esther González Alonso.

En la conversación participarán Rosario Cerreduela Gabarre, mujer gitana vallisoletana, mediadora intercultural y técnico del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano, y Juan Antonio Jiménez Jiménez, gitano vallisoletano graduado en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid y coordinador en el SAD Valladolid.