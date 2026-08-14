Ayuntamiento de Valladolid publica una guía para ayudar a empresas a ser más sostebibles y reducir su impacto ambiental

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha publicado un manual práctico para las empresas que lleva por título 'Guía metodológica para la ejecución de planes de descarbonización en el sector empresarial', y que implica un avance para lograr los objetivos de la misión climática de la ciudad y su plan de acción que refuerza la colaboración público-privada.

La publicación, de unas 40 páginas, compila en su capítulo 3 los pasos para poner en marcha un plan de descarbonización, además de que esta guía es un paso adelante compartido con la Red de Ciudades Cencyl, a la que el Ayuntamiento se unió en 2013.

Con esta guía, el Consistorio busca dar apoyo y orientación a las empresas interesadas en la adopción de medidas para mitigar su impacto ambiental, reducir sus consumos energéticos y hacer un uso sostenible de los recursos y contribuir así al cumplimiento de los objetivos climáticos y fomentar su resiliencia y competitividad.

El tejido empresarial local "juega un papel clave" en la reducción de emisiones, competitividad y adaptación y la guía editada por el Consistorio permite "de manera sencilla y clara", que las empresas puedan construir su plan de descarbonización.

Hay tres tipos de emisiones: las directas que la empresa libera o genera por la quema de combustibles; las indirectas, por la energía que compra y las que generan los viajes o desplazamientos de trabajadores, los proveedores o los residuos.

Tras la medición, que puede realizarse con herramientas gratuitas como la calculadora del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resulta fundamental identificar los puntos críticos, que dependerán en gran medida de la actividad de la organización, para así priorizar los ámbitos de actuación.

Se puede consultar la guía en este enlace: GuíaPlanesDescarbonización_DEF_2.pdf Más información: Guía planes de descarbonización para empresas