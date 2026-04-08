El Ayuntamiento de Valladolid realizará obras en las juntas de dilatación del puente Condesa Eylo del 12 al 18 de abril

Información sobre las obras en el puente Condesa Eylo de Valladolid.
Información sobre las obras en el puente Condesa Eylo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 19:05
Seguir en

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de la realización de obras en las juntas de dilatación del puente Condesa Eylo en horario nocturno entre el domingo 12 de abril y el sábado día 18.

Según se informa en el apartado de cortes y ocupaciones de calzada de la web municipal, los trabajos consistirán en el sellado de las juntas de dilatación, algo similar a lo que ocurre con el viaducto del Arco de Ladrillo actualmente.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario de 23.00 a 7.00 horas, afectarán a la acera y ocuparán de forma parcial la calzada, pues se mantendrá un carril completo para la circulación de vehículos en los dos sentidos alternativamente en la vía de referencia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado