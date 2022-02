Ayuntamiento de Valladolid rechaza una estrategia de prevención del suicidio porque irá en el Plan de Salud

El equipo de Gobierno, con apoyo parcial de Cs, muestra su apoyo a las producciones ganaderas familiares sin entrar a reprochar a Alberto Garzón

Los grupos que conforman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, PSOE y Toma la Palabra, han rechazado en el Pleno celebrado este martes una moción presentada por Ciudadanos en la que se proponía la elaboración de una estrategia de prevención del suicidio ya que, como ha explicado el concejal socialista Antonio Otero, las medidas planteadas están "incluidas" en el Plan de Salud que se presentará el próximo mes de marzo.

Esta ha sido una de las mociones debatidas en el Pleno municipal del Consistorio correspondiente al mes de febrero, celebrado este martes y que ha tenido una duración de algo menos de cuatro horas, de nuevo con algunas referencias a la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo día 13.

De las cinco mociones presentadas solo se ha aprobado una que llevaban conjuntamente PSOE y VTLP para reclamar a la Junta de Castilla y León el cumplimiento de la denominada 'Ley Celáa' en lo relativo a la educación infantil de 2 a 3 años con el fin de que las unidades y plazas que se habiliten den prioridad a la educación gratuita y pública en las zonas con menor cobertura y a los niños de familias en situación de vulnerabilidad.

Entre las cuatro propuestas de la oposición ninguna de ellas ha salido adelante en los términos en los que las planteaban los partidos. Así ha sucedido en el caso de la moción de Ciudadanos para proponer la puesta en marcha de un Plan de Prevención del Suicidio con medidas como campañas de prevención y concienciación y reforzar y profundizar en la colaboración con otras instituciones y asociaciones.

Tanto el Partido Popular como Vox han considerado "muy oportuna" la moción, si bien el segundo de los grupos ha aprovechado para apostillar que pese a que los suicidios, según los datos que ha expuesto, suman seis veces más muertes que la violencia de género las administraciones españoles no le han dedicado tanta atención ni han "regado de fondos públicos" a las asociaciones, algo que ha sido afeado por el concejal de VTLP Manuel Saravia por considerar que el partido de derechas "no desaprovecha ocasión" para tratar de "restar gravedad" al problema de la violencia machista.

El concejal del PSOE Antonio Otero, médico de profesión, ha explicado que las medidas planteadas son coherentes pero ha planteado "dar confianza" al Plan de Salud que el equipo de Gobierno tiene previsto presentar antes de que finalice el mes de marzo. En él, ha explicado, hay 240 acciones recogidas ya que es un "plan transversal" con la idea de la salud en todas las políticas del Ayuntamiento y de ellas unas 40 "van dirigidas a asuntos relacionados con salud mental y prevención del suicidio".

La explicación no ha dejado satisfechos a los grupos de la oposición y el concejal de Ciudadanos Pablo Vicente ha mostrado su decepción, mientras que la 'popular' Marta López de la Cuesta, ha considerado "lamentable" que la política del equipo de Gobierno es "no apoyar nada que presente la oposición, da igual la materia que se trate". Por ello, ha aventurado que los ciudadanos no comprenderán por qué "no quieren hacer lo que hacen otros muchos ayuntamientos de España".

En cuanto a la moción que presentaba Vox, para mostrar el apoyo expreso a los ganaderos de la provincia y a sus productos, "ante los ataques que sufren" por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón; y también en contra de la Agenda 2030, el texto aprobado finalmente ha sido el de una enmienda presentada por VTLP.

El debate ha girado en parte sobre las declaraciones del ministro representante de Unidas Podemos e Izquierda Unida en el diario británico The Guardian en el que la portavoz de VTLP ha defendido que Garzón no dijo lo que pone en su boca "la derecha", en el sentido de una crítica general a la mala calidad de la carne española y el maltrato al ganado, pues defiende que se refería a las "macrogranjas".

La enmienda, en primer lugar, muestra el apoyo a las producciones ganaderas familiares y de pequeño y mediano tamaño, "de menor impacto ambiental, como modelo para apostar por una ganadería sostenible y cumplir con los objetivos de la Agenda 2030", lo que ha contado con el apoyo de PSOE, VTLP y Ciudadanos.

La formación 'naranja' ya se ha desmarcado del otro punto, relativo a instar a la Junta de Castilla y León a aprobar una moratoria para el establecimiento de macrogranjas en la comunidad, que ha salido adelante solo con los votos del equipo de Gobierno.

Finalmente han quedado fuera del enunciado la propuesta, introducida por enmienda de adición del PP, para que el Ayuntamiento reclame la dimisión de Alberto Garzón.

Del Partido Popular se han rechazado dos mociones, tanto la que pretendía revertir los cambios en movilidad en el centro de la ciudad anulados por sentencia judicial (aún no firme), como la que planteaba una "censura" de la acción del presidente del Gobierno de España por su "nefasta gestión y su negativa repercusión en el progreso socio económico de esta ciudad.

Esta propuesta ha quedado rechazada con los votos en contra de PSOE y VTLP y su debate ha conducido a una confrontación política en la que han salido a relucir, por parte de los 'populares' las actuaciones en las que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "abandonado" a la ciudad, como el soterramiento, la Ciudad de la Justicia o inversiones en infraestructuras para la provincia.

Mientras tanto, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha agradecido de forma irónica a la 'popular' Pilar del Olmo la presentación de la moción porque ha considerado que de esa manera se podía contraponer cómo, en su opinión, las acciones del Gobierno de España han mejorado la situación de la ciudad de Valladolid, que tiene ahora menos desempleo y que recibe más fondos por parte del Gobierno.

Así, Herrero ha esgrimido un gráfico en el que compara el crecimiento entre 2019 y 2021 de los fondos transferidos al Ayuntamiento por el Gobierno de España y los que aporta la Junta, que han descendido ligeramente.