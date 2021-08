El Ayuntamiento de Valladolid reclama una reunión con la Junta ante el inicio del curso escolar

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid, María Victoria Soto, ha asegurado este martes que echa "de menos" que la Junta convoque una reunión con el Consistorio para abordar el inminente inicio del curso escolar y asuntos concretos como el posible uso de las aulas para actividades extraescolares o el coste de las tareas de limpieza y desinfección.

Así lo ha señalado la concejal socialista este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar el colegio María de Molina de la capital vallisoletana, uno de los que han estado sometidos a obras de reparación o mejora por parte del Ayuntamiento de Valladolid durante estos meses de verano.

La edil ha asegurado que los colegios de la ciudad estarán preparados la próxima semana para el comienzo de las clases --que no se producirá hasta el 10 de septiembre en el caso de la educación primaria--, pero ha reconocido que están "un poco preocupados" por que no tienen instrucciones de la Junta de Castilla y León sobre si hubiera que abordar alguna limpieza extraordinaria.

Esas tarea, ha defendido Soto, "no puede ser igual que la del año pasado" ya que considera que "se ha demostrado" que el contagio del COVID-19 mayoritariamente no procede del contacto con las superficies. "Por lo tanto, entendemos que la limpieza se tiene que ajustar un poquito más este año", ha señalado.

La concejal ha recordado que el pasado curso el Ayuntamiento tuvo que destinar algo más de medio millón de euros a estas tareas de limpieza extraordinaria, de los cuales "solamente" recibió 100.000 euros de la Consejería de Educación, según ha asegurado María Victoria Soto.

Además, ha añadido que el Ayuntamiento tuvo que redactar un contrato "rápido" para acometer la limpieza extraordinaria, ya que inicialmente no estaba contemplada en los servicios contratados y Vox "lo llevó al Tribunal Contencioso", con lo que ha defendido que este año no pueden hacer un contrato "de esas características", si bien ha matizado que no cree que la reclamación del partido de derechas "tenga mucho recorrido".

Todo ello, ha asegurado, se ha comunicado a la Consejería de Educación y confía en que hayan "tomado nota" y no pongan "otra vez en el brete" al Ayuntamiento de tener que hacer un contrato acelerado. Por ello, ha reclamado que "qué menos que hablen con nosotros, que nos reciban y nos comenten algo".

De hecho, ha añadido también que otros costes como los derivados de los consumos de luz y gas han aumentado considerablemente este año y considera que la Junta debería "hacer un esfuerzo" pues no sería de recibo que de nuevo la limpieza extraordinaria de los colegios fuera "a costa de los dineros" del Ayuntamiento.

También ha señalado que echa de menos esa reunión de la Junta para concretar otros asuntos como el uso de aulas para actividades distintas a las educativas, si bien ha interpretado que en una rueda de prensa de la consejera de Educación se dijo que "otra vez los colegios no se van a poder utilizar por nadie distinto a los niños y niñas".

Soto ha recordado que hasta el año 2020 el Ayuntamiento tenía cedidas más de 200 aulas durante todo el curso a entidades muy diversas y cree que un año más no las van a poder ceder, lo que será "un hándicap" para la realización de muchas actividades de tipo cultural que en algunos casos tienen mucha importancia para ayudar a reducir el absentismo escolar.

En cualquier caso, ha garantizado que el Ayuntamiento "hará todo lo posible" para facilitar que haya enseñanza presencial y que los niños tengan "seguridad", si bien ha incidido en pedir a la Junta que "facilite las cosas" y "diga algo" antes de que empiece el mes de septiembre.

Según María Victoria Soto el día "2 de septiembre" los colegios de Valladolid y las escuelas infantiles estarán preparados para comenzar el curso porque considera que la tarea que por ahora tiene que realizar el Ayuntamiento estará concluida para esa fecha, a la espera de "lo que diga la Junta".