Ayuntamiento de Valladolid reconoce talento literario juvenil en la entrega del Concurso 'Cuentos Bólido'

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reconocido el talento literario juvenil a través de los premios del XVI Concurso de Microcuentos 'Cuentos Bólido. Microcuentos a toda velocidad', una iniciativa impulsada por la Concejalía de Juventud y organizada por los Espacios Jóvenes, con la colaboración de la Librería-Cafetería Akelarre.

En la entrega de premios ha estado presente el regidor Jesús Julio Carnero y la concejala de Juventud, Carolina del Bosque. El certamen, consolidado como una de las propuestas culturales dirigidas a la juventud vallisoletana, busca promover la lectura, la escritura creativa y la imaginación entre jóvenes de entre 14 y 30 años, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la importancia de fomentar hábitos de lectura entre los más jóvenes y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con iniciativas que contribuyen al desarrollo cultural, creativo y personal de la juventud.

Asimismo, ha felicitado a todos los participantes por la calidad de los trabajos presentados y ha agradecido la implicación de los centros educativos que colaboran cada año en esta convocatoria.

Tras sus palabras, Carnero ha hecho entrega del primer premio a Álvaro García Gil, alumno del Centro Nuestra Señora de Lourdes, autor del microcuento 'La última función nunca termina'.

El galardón está dotado con diploma, un cheque regalo de 250 euros para material literario y un lote sorpresa.

'Cuentos Bólido' plantea cada año a sus participantes el reto de escribir un microcuento original en un máximo de 20 minutos y con una extensión no superior a 80 palabras.

Además, las obras deben ajustarse a una temática común -que en esta edición ha sido el cine- e incorporar una frase obligatoria propuesta por la organización al inicio de la prueba.

El jurado, integrado por Carolina del Bosque, el escritor vallisoletano Víctor Manuel del Pozo, la cantautora y poeta Sandra García y Alfonso Guerra, miembro de la Escuela Municipal de Formación y Animación Juvenil, cuentacuentos, actor y escritor, ha valorado aspectos como la originalidad y creatividad, la riqueza léxica y expresiva, la coherencia narrativa y la calidad estética de los textos presentados.

Los galardonados de esta decimosexta edición han sido, además de Álvaro García Gil, Jimena Gil Gutiérrez (Ella y el cine), del Centro Nuestra Señora del Rosario-Los Dominicos, que ha obtenido el segundo premio. El tercer premio ha sido para Celia Gómez de la Torre (Sus ojos detrás de la pantalla); el cuarto para María Ampudia Blanco (Lo mejor está en el interior); el quinto ha recaído en Ibai Maniega Martín (Sueño cumplido a tiempo), del Centro Lestonnac; el sexto para Rodrigo Ruiz Molledo (Cuando se funde a negro) y el séptimo ha sido para Carlos Bravo González (El cuadro), del Centro Nuestra Señora del Rosario-Los Dominicos.

La Concejalía de Juventud ha trasladado su enhorabuena a todos los premiados y participantes, destacando el alto nivel de las obras presentadas. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Librería-Cafetería Akelarre y la implicación de los centros educativos, cuya participación resulta fundamental para seguir fomentando la lectura, la escritura y la creatividad entre los jóvenes vallisoletanos.