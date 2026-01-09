Ayuntamiento de Valladolid recuerda que la tasa de basuras se añade automáticamente a los recibos de la cuenta tributari

Archivo - Folleto informativo sobre la tasa de basuras del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid gira en estos días los recibos correspondientes al mes de enero de la cuenta tributaria municipal, en los que ya se incluye la parte prorrateada de la Tasa sobre la Recogida de Basuras, implantada por el Consistorio en 2025 y que en el pasado ejercicio tuvo que ser abonada vía recibo por todos los ciudadanos.

Según han recordado fuentes municipales, los contribuyentes que tuvieran activa la cuenta tributaria municipal del Ayuntamiento de Valladolid en 2025 o la hubieran solicitado para 2026 --el período para ello estuvo abierto el pasado mes de noviembre-- habrán visto como la parte prorrateada de la nueva tasa se ha incorporado automáticamente con el resto de tributos que tuvieran incorporados a ese sistema de fraccionamiento de pago válido para todos aquellos impuestos y tasas con padrón.

Para nuevos contribuyentes que no tengan cuenta tributaria deberán solicitarla y también se les incorporará, en su momento, con todos los impuestos y tasas con padrón, incluida, por lo tanto, la tasa de basuras.

Las mismas fuentes han recordado que está forma de pago "a plazos", a la que están acogidos 5.411 ciudadanos, no tiene coste adiconal para el contribuyente. En el último período de alta, en noviembre de 2025, se sumaron 302 nuevos usuarios mientras que se han dado de baja 76.