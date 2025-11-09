Ayuntamiento de Valladolid señala que el tráfico se adapta al corte de la calle de la Vía "sin incidencias destacables" - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha señalado que el tráfico se adapta al corte de la calle de la Vía entre el paseo de San Isidro y Cistérniga "sin incidencias destacables" y con una "circulación fluida" en las vías alternativas habilitadas.

Los itinerarios de desvío por la plaza Circular y la calle Padre Claret han absorbido el tráfico desviado "sin mayores complicaciones" y con "una densidad similar a la habitual en las horas punta", ha asegurado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha indicado que la Policía Municipal ha estado presente en la zona únicamente en los momentos iniciales del corte para regular la circulación e informar a los conductores, pero ante la ausencia de problemas no ha sido necesaria su presencia.

Desde la concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid se valora la colaboración y el comportamiento "responsable" de los conductores, que han seguido las indicaciones de la señalización y han utilizado itinerarios alternativos.

La actuación, que forma parte de las obras de reurbanización y renovación de redes de agua que se desarrollan desde el Servicio de Espacio Público e Infraestructuras, se extenderá hasta mediados de diciembre y mantiene su planificación según el calendario previsto.

Así, mientras duren los trabajos, seguirá operativo el desvío a través de Padre Claret, la plaza Circular y la calle Cistérniga, ha agregado el Ayuntamiento, que agradece la comprensión de los vecinos y recuerda que la intervención tiene como objetivo mejorar la red de abastecimiento y saneamiento.

