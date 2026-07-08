Ayuntamiento de Valladolid sigue a la espera del informe ambiental de la Junta para avanzar en los trámites de Gotion

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que el Ayuntamiento está a la espera de que "llegue" el informe ambiental que debe elaborar la Junta para poder aprobar provisionalmente "este mes de julio" la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que facilite la instalación de las factorías de la multinacional china Gotion, aunque ha recordado que a su vez la Administración autonómica debe recibir un documento de la "demarcación de carreteras del Estado".

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha apuntado que por el momento "no ha habido contacto" con las administraciones a las que ha invitado a participar en un Grupo de Trabajo sobre los trámites y trabajos necesarios para la instalación de Gotion.

Al mismo tiempo el Ayuntamiento sigue el trabajo y ha incidido en que está a la espera de que llegue el informe ambiental para que "en este mes de julio" se pueda aprobar provisionalmente la modificación del PGOU en la zona de Palomares.

A su vez ha explicado que la Junta debe recibir un informe sobre las conexiones viales en la zona en la que se prevé instalar las dos factorías, por lo que espera que la "demarcación de carreteras del Estado" esté con ese trabajo en marcha.