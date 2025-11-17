Ayuntamiento de Valladolid sitúa en más de 200 hectáreas la "bolsa de suelo" industrial para la factoría de Inobat

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha asegurado que la "bolsa de suelo" en la que se trabaja en la zona de se plantea la instalación de la factoría de baterías para automoción eléctrica de Inobat suma "más de dos millones de metros cuadrados (200 hectáreas) de suelo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Zarandona ha asegurado que el Ayuntamiento está "inmerso" en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que se pueda admitir la implantación de la "gran factoría" en suelo industrial, sus empresas auxiliares y también para "cualquier desarrollo de cualquier empresa que quiera instalarse en Valladolid".

"La bolsa de suelo que allí se está trabajando es de más de dos millones de metros cuadrados de suelo, que lógicamente es una dimensión importante y como nunca", ha recalcado, por lo que ha advertido de que se trata de una de las modificaciones "más complejas" que se ha abordado en un PGOU en la ciudad.

El concejal ha aseverado que "por supuesto", esperan que el Gobierno de España colabore "en todos los aspectos" con este proyecto, que ha apostillado, "como se ha podido ver en los medios de comunicación, parece que quiere impulsar y poner todo lo que sea de su parte para que se haga una realidad".

Por ello, entiende que el Gobierno contemplará la concesión de una nueva cantidad en el siguiente Perte VEC y que el proyecto sea "un plan prioritario" para el Gobierno central y también para la Junta de Castilla y León.

Zarandona ha añadido que el Ayuntamiento ha recibido "todos los informes sectoriales" y también el informe de carreteras para implementar las conexiones de las parcelas afectadas con las rondas.