Ayuntamiento y 'VallaEcolid' mantienen el Ecomercado que se celebrará los segundos domingos del mes en Plaza España

Jorge Muñoz (i) y Alejandro García Pellitero, durante la rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación de Productores, Elaboradores y Tiendas Ecológicas 'Vallaecolid' han renovado su colaboración para mantener el Ecomercado de la Plaza de España y que se ha consolidado como "punto de encuentro fiel y estable" entre los productores locales y la ciudadanía.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, y el presidente de este colectivo, Jorge Muñoz Nava, han rubricado un acuerdo que se inició en 2018, y a raíz del cual, el Ayuntamiento apoya la celebración de un mercado estable para la venta de productos ecológicos en esta ubicación que está organizado y gestionado por 'VallaEcolid', entidad que aglutina y representa a todos los operadores ecológicos de dicho Ecomercado.

Durante todos estos años, el Ecomercado se ha consolidado como "un punto de encuentro fiel y estable entre los productores locales y la ciudadanía". "El espacio de la plaza sirve no solo como un lugar de compra, sino que, gracias a ese contacto directo, los clientes entienden y comprenden mejor todo lo relativo a la producción de los alimentos que consumen", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Para los proyectos agroecológicos, supone "un importante punto de venta de producto, lo que incide de forma positiva en la estabilidad económica de esos proyectos". El Ecomercado no trabaja con intermediarios, sino que se trata de una forma de venta directa productor-consumidor, reduciendo de esta forma el incremento de precios, lo que hace más asequible la adquisición de productos de calidad y sanos, a toda la población, añade la información.

La oferta de productos es muy variada pudiéndose encontrar lácteos, huevos, carnes, conservas, legumbres, productos elaborados y, por supuesto, todo tipo de frutas y verduras.

Inicialmente, tal y como se ha venido haciendo durante estos años, el mercado tendrá lugar los segundos domingos de cada mes. El primer mercado de este año se celebrará este domingo, 8 de febrero, en horario de 10.00 a 14.00 horas.