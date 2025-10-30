Los ayuntamientos de la provincia de Segovia pagarán 5 euros por habitante al año por la tasa de bomberos. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado la ordenanza reguladora y la creación de la tasa para la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el nuevo servicio de bomberos provincial que atenderá a los municipios de la provincia, con un importe anual de 5 euros por habitante.

La sesión ha comenzado, como es habitual, con un minuto de silencio por las víctimas de violencia contra las mujeres, pero en esta ocasión también ha sido especialmente dedicado a las víctimas de la DANA de Valencia, cuando se cumple un año de la tragedia.

El primer debate ha surgido por la propuesta del grupo 'popular' de modificación presupuestaria de 5,2 millones de euros, defendida por el diputado de Hacienda, Óscar Moral, y rechazada por el grupo socialista y la diputada de IU, con la abstención del diputado de Vox y los no adscritos.

Uno de los temas relevantes del mes ha sido la creación de la tasa para la cobertura del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), que deberán pagar los ayuntamientos y que será de 5 euros por habitante y año, además de la ordenanza reguladora del servicio.

Tanto los diputados no adscritos como el diputado de VOX, Pedro Varela, han votado a favor de la tasa. Por su parte, la portavoz de IU, Ana Peñalosa, ha defendido que "el servicio es competencia de la Diputación y no corresponde el abono de ninguna tasa", a lo que el presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha replicado que "es una competencia municipal que la Diputación va a prestar, pero es necesario que los municipios al menos sepan lo que cuesta y que se sientan partícipes". Tanto IU como PSOE han votado en contra, aunque la propuesta ha sido aprobada por mayoría.

También se ha aprobado la adhesión al Programa Territorial de Fomento para Segovia (2025/2030) y la modificación del estudio económico y los nuevos pliegos que rigen la licitación, mediante procedimiento abierto, del Servicio de limpieza de los Centros y Dependencias de la Diputación de Segovia, así como la apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas.

TURNO DE MOCIONES

En cuanto a las mociones, se han presentado cinco propuestas, la primera, del grupo 'popular', para la bonificación y compensación del peaje en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, ha sido aprobada. La segunda moción, planteada por el diputado no adscrito José Antonio Mateo, para dotar de dispositivos de emergencia en los centros del programa Crecemos en la provincia de Segovia, así como la realización de cursos de formación específica para las educadoras del Programa ha sido apoyada por todos los grupos y aprobada por unanimidad.

La tercera era la del grupo socialista, sobre el abastecimiento de agua entre Cabañas de Polendos y La Mata de Quintanar, que sólo ha contado con el respaldo de IU y la abstención de Vox. El grupo 'popular' la ha rechazado al explicar que la solución llegará en breve, con la firma en noviembre, de un convenio con Somacyl para la infraestructura.

La moción del Grupo Mixto-IU para la creación de la oficina provincial de intermediación de vivienda en Segovia, que actúe como instrumento de mediación entre propietarios e inquilinos, sólo ha contado con el apoyo del grupo socialista y el diputado no adscrito David Gutiérrez, por lo que ha sido rechazada.

La última, del Grupo Mixto-VOX, para el mantenimiento por parte del Gobierno de España de todas las paradas de autobús en la provincia de Segovia, no ha salido adelante por un error en el sentido del voto de los diputados del grupo popular, que en el debate se habían posicionado a favor de la propuesta al argumentar que la intención del Ministerio de Transportes es que el servicio lo cubra la Junta.