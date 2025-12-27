Los ayuntamientos segovianos ya pueden presentar sus solicitudes de ayuda para inversiones al amparo del PAIMP 2026

Los ayuntamientos de la provincia ya pueden presentar sus solicitudes de ayuda para las inversiones a realizar en sus municipios al amparo del PAIMP 2026 - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la provincia de Segovia ya pueden presentar sus solicitudes de ayuda para las inversiones a realizar en sus municipios al amparo del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP) 2026, que desplegará siete millones y cuyo plazo para peticiones se extenderá hasta el 22 de enero.

El plazo máximo para ejecutar y justificar las inversiones llega hasta el 30 de noviembre. El espíritu del PAIMP es conceder subvenciones para financiar obras de competencia municipal necesarias para la gestión de los intereses locales de cada pueblo y en esta nueva edición son subvencionables las actuaciones que se vayan a producir entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026.

Así, pueden participar en la convocatoria todos los municipios segovianos con menos de veinte mil habitantes. Otra de las características de este plan es el amplio abanico de posibilidades que tienen los consistorios en cuanto a las modalidades de actuaciones que pueden acogerse a él.

Así, el PAIMP 2026 puede comprender proyectos relacionados con el ciclo integral del agua, alumbrado público, pavimentación y urbanización, también en cementerios, accesos a los núcleos de población, casas consistoriales y edificios municipales de uso público, instalaciones deportivas, parques y jardines, elementos de comunicaciones y mejora de la conectividad, así como ornato público.

El total de las subvenciones a conceder por el PAIMP 2026 no podrá exceder de los siete millones, que se consignan en el presupuesto de la institución provincial para ese año.

No obstante, sumada la aportación de las respectivas entidades locales, la inversión por todo el territorio va a superar los diez millones de euros.

A su vez, la financiación de las inversiones subvencionadas contará, como es habitual, con aportación conjunta de la Diputación y de la entidad local beneficiaria, según ratios de población.

Por consiguiente, en municipios de hasta cien habitantes, la institución provincial va a correr con un 80 por ciento de la cuantía, correspondiendo el 20% restante al Ayuntamiento.

En aquellos cuya población se mueva entre 101 y 500 habitantes, las tres cuartas partes del montante serán desembolsadas por la Diputación y la cuarta parte restante, por el Consistorio.

Mientras que, entre 501 y 20.000 habitantes, la proporción será 70-30 por ciento. En cualquier caso, las bases reguladoras están igualmente disponibles en la página web de la Diputación de Segovia.