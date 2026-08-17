Ayuntamientos de Valladolid y Laguna lamentan la "falta de información" sobre el corte de la N-601 por obras de Adif

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Valladolid y Laguna de Duero han enviado este lunes un comunicado conjunto para lamentar la falta de información previa por parte de los organismos responsables de las obras del viaducto de Los Tramposos, integrado en la variante ferroviaria de mercancías, ante el corte al tráfico efectuado desde primera hora de este lunes en la carretera N-601.

Ambos consistorios, ambos con alcaldes del Partido Popular, han recalcado que esta actuación afecta a "una vía fundamental para la conexión entre Valladolid y Laguna de Duero" y "tiene una incidencia directa sobre la movilidad de miles de ciudadanos", por lo que consideran que "debe estar acompañada de una comunicación oficial, clara y con la suficiente antelación a las administraciones locales implicadas".

El Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado que no ha recibido comunicación oficial previa sobre "el momento concreto en el que se iba a producir el corte, su duración ni las condiciones en las que se iba a desarrollar la afección".

Han añadido que tampoco ha tenido conocimiento "con antelación suficiente" de esta circunstancia "la Policía Municipal, el Servicio de Ocupación de Vía Pública ni el Centro de Movilidad Urbana", servicios municipales "directamente relacionados con la gestión y planificación de la movilidad en la ciudad".

De igual forma, el Ayuntamiento de Laguna de Duero indica que tampoco ha recibido una comunicación oficial por parte de los organismos competentes en relación con el corte de esta carretera, "pese a tratarse de una vía esencial para los desplazamientos diarios entre ambos municipios".

Los dos ayuntamientos inciden en que la ejecución de obras de esta relevancia "requiere necesariamente una adecuada coordinación con las administraciones municipales afectadas, tanto para que puedan conocer con antelación las actuaciones previstas como para poder informar a la ciudadanía y organizar sus propios servicios ante cualquier posible afección".

RESPETO A LAS ACTUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Ambos consistorios quieren trasladar su respeto a las actuaciones vinculadas a la citada infraestructura ferroviaria, pero consideran "igualmente necesario que su ejecución se acompañe de una planificación adecuada" y, "especialmente, de una comunicación previa a los municipios directamente afectados, teniendo en cuenta la generación de afecciones al tráfico".

Por ello, Valladolid y Laguna de Duero entienden que "debiera haber existido una comunicación específica con indicación de fecha, horarios, duración y medidas de circulación previstas".

Los ayuntamientos reclaman una vía de comunicación directa y previa con los dos consistorios para todas aquellas actuaciones que puedan afectar a la N-601 o a otras vías de conexión entre ambos municipios.

El objetivo, según señalan, es "garantizar que actuaciones promovidas por las administraciones y entidades competentes se desarrollen con la máxima coordinación institucional y con el necesario respeto a los municipios y a los ciudadanos afectados".

Valladolid y Laguna de Duero consideran que la colaboración entre administraciones es "especialmente necesaria cuando se interviene sobre infraestructuras con una incidencia directa en la movilidad cotidiana de la población", y confían en que "esta situación no vuelva a repetirse en las próximas fases de las obras".