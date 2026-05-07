Azayca organiza el 31 de mayo en Zamora su séptima marcha solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer

Organizadores y patrocinadores presentan la séptima marcha solidaria de Azayca. - EUROPA PRESS

ZAMORA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Azayca organiza su séptima marcha solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer el próximo domingo 31 de mayo en Zamora, con inicio en la Plaza Mayor, y abierta a todas las personas que previamente se hayan inscrito y hayan retirado su camiseta en la caseta de la calle de Santa Clara, en la capital zamorana.

Inaugurará la marcha, de manera simbólica, la doctora Paloma Ramos Nogueras, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de la Concha. Una persona respetada por las asociaciones de lucha contra el cáncer por su labor en la materia, ha puntualizado la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera.

La marcha está patrocinada por numerosas empresas e instituciones. Tanto Ana Belén González, del Ayuntamiento de Zamora, como Ramiro Silva, de la Diputación de Zamora, han animado a los vecinos de la capital a participar en la marcha y apoyar, con este gesto, la lucha contra el cáncer.

Lo mismo han hecho los representantes de algunas de las empresas patrocinadoras. Laura Huertos, responsable de la Fundación Caja Rural, ha celebrado además que la marcha reúna a un número creciente de participantes en cada nueva edición.

Por su parte, Pilar de la Higuera ha puesto en valor lo relevante de estas iniciativas para hacer visible la lucha contra la enfermedad, que implica a muchos ámbitos de la sociedad y a muchas personas a nivel particular. En el mismo sentido, ha recordado que Azayca, la asociación que preside, ha añadido en los últimos meses nuevos servicios para pacientes de cáncer y para los familiares, servicios que complementan a la sanidad pública pues se ofrecen cuestiones no cubiertas en los hospitales.

Así, se ha puesto en marcha un servicio de preparación para la cirugía en pacientes que van a ser operados, un servicio de estimulación cognitiva para después de los procesos quirúrgicos o tratamientos y otro de fortalecimiento del suelo pélvico que va dirigido tanto a hombres como a mujeres.