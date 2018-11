Aznar reclama "desarticular" el "golpe de estado" en Cataluña, del que considera al PSOE "responsable"

Publicado 13/11/2018 21:29:41 CET

Aboga por una "reorganización" del centroderecha español liderado por el PP, que "ha tomado decisiones correctas" con Casado

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, ha considerado necesario este martes "desarticular el golpe de estado" que se dio y "se da todos los días" en Cataluña y del que ha considerado "responsable de complicidad" al PSOE, pues de lo contrario no se podrá "fortalecer" a la nación española.

Así lo ha expresado este martes el exjefe del Gobierno entre 1996 y 2004 en un acto de presentación de su último libro, 'El futuro es hoy', en Valladolid, donde ha conversado con el director del aula de Cultura de El Norte de Castilla, Fernando Conde, y el subdirector de la Fundación Vocento, Carlos Aganzo.

Aznar, guiado por las preguntas de sus acompañantes sobre las tablas, ha repasado el contenido de su última publicación, comenzando por la situación de "riesgo" que considera que vive el "orden liberal mundial", y con los focos de interés puestos en la Unión Europea y el crecimiento de los "populismos", la situación de España y también la del que fuera su partido, el PP, del que ha recalcado que no puede hablar en su nombre.

El exjefe del Ejecutivo central ha advertido de que España atraviesa hoy por "el momento más grave de los últimos 40 años", lo que es una "crisis sistémica, no coyuntural" debido a que "no ha habido una institución que no haya resultado dañada". Dentro de todo ello, ha aseverado, "lo más grave es el problema del secesionismo".

Ante este "peligro" que se "agrava cada día" y que "no parece que vaya a poder solucionarse en los próximos tiempos", Aznar ha reconocido que no se podrá abordar "sin asumir graves riesgos" y que resulta "absolutamente indispensable" fortalecer la nación española pues ha añadido que se incluye entre las personas, cansadas de escuchar "insultos, desprecios y vejaciones" a España.

Para ese fortalecimiento Aznar reclama "desarticular" el "golpe de estado" que se dio y que, en su opinión, "se da todos los días" en Cataluña, pues "los golpistas ocupan las instituciones y condicionan el Gobierno de España", que ha recordado que está formado por un PSOE "minoritario" apoyado por "radicales antisistema y secesionistas".