Azobispado de Valladolid pide marcar la casilla de la Iglesia en IRPF, un gesto sin implicaciones y de gran valor social

Marcar la X de la Iglesia - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid ha animado a los contribuyentes a marcar la casilla de la Iglesia católica (105) y la de fines sociales (106) en la declaración de la Renta, según lo han señalado el vicario general de la Archidiócesis, Jesús Fernández Lubiano, el ecónomo diocesano, Óscar Agüera, y el director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Guenther E. Boelhoff, quienes han defendido que se trata de un gesto que han calificado de "ejercicio de democracia fiscal" y de "gran valor social" sin coste alguno para el ciudadano.

En la rueda de prensa de presentación de la campaña, Fernández Lubiano ha subrayado que marcar estas casillas no es excluyente y permite al ciudadano elegir el destino del 0,7 por ciento de sus impuestos. Según ha explicado, estos fondos son fundamentales para el sostenimiento de las 300 parroquias de la diócesis y de un centenar de centros caritativos, además de contribuir a la conservación del patrimonio cultural y a la labor asistencial.

Por su parte, el ecónomo Óscar Agüera ha informado de que en la última campaña un total de 131.503 declaraciones en la provincia de Valladolid contaron con la asignación a la Iglesia, lo que ha supuesto una cuantía de 6,2 millones de euros. Esta cifra representa un incremento de 1.650 declaraciones y de 800.000 euros respecto al ejercicio anterior.

Agüera ha destacado que Castilla y León se sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor respaldo a esta opción, con un total de 560.310 declaraciones. Asimismo, ha recordado que marcar estas casillas "no supone ni pagar más ni que devuelvan menos", por lo que ha pedido a los contribuyentes que revisen sus borradores. En este sentido, la Diócesis ha mantenido encuentros con el colegio de gestores administrativos para que informen a los ciudadanos sobre la existencia de estas opciones.

Como novedad, este año se pondrá en marcha en Valladolid un autobús informativo dentro de la campaña 'X tantos' de la Conferencia Episcopal. Las personas interesadas en participar en esta ruta para conocer de cerca la labor de la Iglesia podrán inscribirse hasta el 15 de abril y la ruta tendrá lugar en mayo.

Desde Cáritas Diocesana, Guenther E. Boelhoff ha incidido en que este gesto reconoce la labor de cientos de voluntarios que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de 'sinhogarismo' o personas en búsqueda de empleo. Según ha detallado, Cáritas recibió el pasado año más de 470.000 euros a través del IRPF, que se sumaron a los 100.000 euros aportados directamente por la Iglesia, lo que benefició a unas 5.000 personas de forma directa.

Finalmente, la Archidiócesis ha recordado también la importancia de las donaciones directas, un punto en el que han señalado que los primeros 250 euros donados cuentan con una desgravación fiscal del 80 por ciento, con lo que pretenden incentivar la colaboración privada con las obras sociales y patrimoniales de la institución.