Azucarera abre su fábrica de Toro el 27 de octubre con buenas perspectivas e invertirá en ella durante un lustro

TORO (ZAMORA), 9 (EUROPA PRESS)

Azucarera abrirá el próximo 27 de octubre su fábrica de Toro (Zamora) para dar comienzo a la campaña de molturación de remolacha, según ha informado la compañía, que prevé unos rendimientos satisfactorios tanto en producción como en riqueza azucarera. Para la presente campaña, la entidad cuenta con una superficie sembrada de 9.180 hectáreas en Castilla y León.

El consejero delegado de Azucarera, Pablo Puerta, ha señalado que la entidad comienza la campaña con la confianza que transmiten el estado de los cultivos y el compromiso de los agricultores, con el objetivo de que la remolacha sea un cultivo rentable y con perspectivas de futuro. La empresa busca así reforzar la rentabilidad del cultivo, mejorar la agronomía y generar valor para el territorio.

En esta línea, la compañía, a través de un comunicado recogido por Europa Press, anuncia que reforzará su apuesta por la planta zamorana mediante un programa de inversiones durante los próximos cinco años, enfocado a modernizar las instalaciones, mejorar su competitividad y garantizar su futuro industrial. Además, Azucarera mantendrá su colaboración con la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (AIMCRA) para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento al campo.

Entre las novedades para este periodo, se reabrirá el Laboratorio de Análisis de Remolacha, gestionado bajo supervisión técnica de AIMCRA y auditado por AENOR, para ofrecer garantías de transparencia y fiabilidad en los análisis de calidad. Asimismo, la empresa continuará desarrollando iniciativas para estrechar la relación con los remolacheros y fomentar su participación directa.

Azucarera mantiene su presencia en Castilla y León a través de los centros productivos de Toro y Miranda de Ebro (Burgos) y el centro de envasado de Benavente (Zamora). La firma cuenta con 547 empleados en España, de los cuales más de 300 desempeñan su labor en la comunidad castellana y leonesa.