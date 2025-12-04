Azucarera destaca "rendimientos máximos" y "buen ritmo" de la campaña remolachera que prevé terminar en dos meses

Archivo - Remolacha. - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

LEÓN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Azucarera ha destacado los "rendimientos máximos" y el "buen ritmo" con el que avanza la campaña remolachera 2025-2026 que comenzó el pasado 27 de octubre que prevé terminar en un plazo aproximado de dos meses.

En total y según ha informado este jueves la compañía, se han cosechado cerca de 3.300 hectáreas de remolacha, lo que supone el 34 por ciento de la superficie total sembrada en el norte que este año supera las 9.500 hectáreas.

Hay que recordar que la campaña remolachera comenzó con novedades en Azucarera tras la decisiñon de molturar toda la remolacha cultivada en el norte en la fábrica de Toro (Zamora).

La directora Agrícola, Salomé Santos, ha destacado que la campaña está dejando "rendimientos muy superiores a la anterior" con 147 toneladas tipo por hectárea en la zona de Toro y de 132 toneladas tipo por hectárea en la de León, valores detectados especialmente en las parcelas en las que se realizó una siembra temprana.

Azucarera ha insistido en que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la campaña finalizará en dos meses fruto la buena gestión del cultivo de los remolacheros y de la "eficiencia y agilidad" de los servicios de arranque y transporte de la compañía.

La empresa ha recordado que esta campaña ha puesto a disposición de los remolacheros 21 cosechadoras integrales y seis equipos de pinchos que se están utilizando para el arranque de algunas zonas más pedregosas localizadas, sobre todo, en parcelas de León y alguna en el entorno de Toro. A estos 27 equipos de arranque se suman 13 cargadores limpiadores.

"Mientras otros limitan su relación con el agricultor a un esquema de compra y venta únicamente, Azucarera invierte en servicios que aportan valor añadido y refuerzan la competitividad del cultivo en España", ha asegurado Santos que ha aclarado que Azucarera trabaja "con una visión radicalmente distinta". "Para Azucarera el agricultor es un cliente estratégico al que se le presta un servicio completo, personalizado y orientado a su rentabilidad, frente a modelos donde el agricultor se reduce a un mero proveedor", ha añadido.

Santos ha aclarado que respecto que el compromiso de Azucarera no se mide únicamente en la compra de remolacha, "sino en acompañar al agricultor en cada decisión clave de su explotación" con asesoramiento agronómico de AIMCRA, ayuda en la planificación productiva y acceso a tecnología, servicios logísticos y soporte técnico especializado a través de Agroteo.

"No creemos en un enfoque transaccional. Creemos en relaciones de largo plazo basadas en valor, confianza y resultados", ha concluido Salomé Santos.