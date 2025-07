Azucarera explora distintas opciones con otras actividades para la planta de La Bañeza (León) y busca inversores

Los sindicatos critican que "llueve sobre mojado" y piden "certeza" y un plan industrial que asegure el futuro de los trabajadores

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Azucarera ha manifestado su voluntad de explorar diferentes opciones con otras actividades para abordar la situación de la planta en La Bañeza (León) tras el anuncio de cierre y está en la búsqueda de inversores, sin descartar invertir de forma propia.

Así lo ha detallado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, en declaraciones recogidas por Europa Press tras la reunión celebrada este jueves en la Fundación Anclaje con representantes de la Azucarera, que ha concluido sin llegar a un acuerdo sobre posibles alternativas para mantener el empleo en la zona, por lo que los sindicatos han pedido "certeza" a la compañía y un plan industrial que asegure el futuro de los trabajadores y la actividad cediendo, si es necesario, las instalaciones para favorecer la llegada de un nuevo proyecto.

"Han manifestado su voluntad, pero en este sentido hay que ser cautelosos hasta ver en qué se traduce esa disposición en dar solución al problema que ellos mismos han creado", ha asegurado el representante sindical.

En el encuentro también han participado, entre otros, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, y el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial, Gorka López, junto a delegados sindicales de las plantas de azucarera en La Bañeza, Toro y Benavente, y representantes de la empresa.

Al respecto, los representantes de UGT han valorado la presencia de la empresa en esta reunión, pero han echado en falta la presencia del CEO o de algún representante con "capacidad de decisión que pueda dar la cara y tomar decisiones viables en la misma reunión".

Precisamente, el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de UGT ha ironizado con que en Castilla y León "llueve sobre mojado" en este tipo de negociaciones y situaciones puesto que existe el antecedente de lo sucedido en Mozón de Campos, Benavente o de Peñafiel con otras empresas, donde todavía no existe en esos municipios un plan de reindustrialización o diversificación sectorial ni ninguna propuesta que logre recuperar la actividad económica y afianzar puestos de trabajo para compensar los que se perdieron.

Por eso, desde la federación han asegurado "no dudar" de la voluntad de la Administración en la búsqueda de soluciones, pero no han visto resultados porque aún no han conseguido que Castilla y León resulte una Comunidad "atractiva para asentar proyectos empresariales que promuevan la economía circular y fomenten la soberanía alimentaria".

GENERAR CONFIANZA

De este nuevo encuentro se desprende, en palabras del vicesecretario general de Política Sindical de UGT en Castilla y León, que lo que está claro es que la empresa "no ha generado confianza", si bien el sindicato tiene la "esperanza" de que este grupo de trabajo sirva para hablar de reindustrialización, algo que hoy "se ha hecho poco".

"Lo único que ha hecho la empresa ha sido justificar las causas de un ERE que ya está cerrado", ha detallado, motivo por el que han trasladado a los representantes de Azucarera que se podría haber trabajado de forma paralela a la negociación de esta medida en un plan de industrialización para mantener el empleo en la zona.

Incluso se ha propuesto por parte de la Viceconsejería de Economía una propuesta que ha respaldado UGT para que la empresa ceda las instalaciones a un posible inversor, "porque al final ahora lo que queda de esperanza es generar tejido industrial en esa zona".

"El tejido industrial al final genera más puestos de trabajo, más vida y más esperanzas, si al final sólo se habla de salidas, patadas o de recolocación, pues al final los puestos de trabajo son los que más esperanza generan", ha zanjado.

PROTEGER EL EMPLEO

Del mismo modo, el presidente del Comité Intercentros y secretario de la Sección Sindical de CCOO en Azucarera ha detallado que por parte del Ejecutivo autonómico se ha planteado a la empresa la posibilidad de ceder las instalaciones de La Bañeza por si hubiera algún inversor interesado para retomar la producción.

"La empresa se ha escabullido y ha alegado que es una decisión que ellos no podían tomar, ya que tienen que hablar con los inversores y valorar esa posibilidad", ha lamentado, al tiempo que ha detallado que "debe haber alguna empresa interesada en montar algún tipo de actividad alternativa o de industria, pero todo depende de las condiciones que ponga la empresa".

Muñoz también ha explicado que durante la reunión se ha intentado poner una nueva fecha para realizar otro encuentro entre las partes afectadas, pero la empresa ha asegurado que "tiene sus tiempos y debe hablar con los inversores".

Esto ha sido lo más "llamativo" de esta nueva reunión, ha precisado el presidente del Comité Intercentros, por lo que ahora queda esperar la respuesta por parte de Azucarera sobre si está o no interesada en ceder las instalaciones para plantear una alternativa productiva para no perder el empleo en la zona.

No obstante, ha asegurado que no se prevén nuevas movilizaciones en la zona ante esta situación, ya que por el momento se está a la espera de que se lleve a cabo el ERE anunciado por la empresa. "Había 15 días desde el día 3 que se presentó, es decir, el día 18 ya tienen que presentar el expediente de regulación de empleo con nombres y apellidos y saber la gente dónde va destinada", ha explicado.

"Precisamente, ahora se intenta que el mayor número posible de trabajadores que salgan lo hagan de forma no traumática", ha concluido.