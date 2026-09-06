Baja a gravedad 0 el incendio forestal de Pendilla de Arbas (León) - JCYL

LEÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha informado este domingo de la bajada a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 del incendio forestal originado en Pendilla de Arbas, en el municipio de Villamanín (León).

La bajada de nivel de gravedad se producido pasadas las 19.00 horas de este domingo, después de que este fuego estuviese en IGR 1 desde las 15.10 horas del sábado.

Este incendio se originó en la noche del viernes, a las 23.40 horas, y su causa probable es intencional, según datos de la plataforma Inforcyl, que cifra en trece los medios aéreos y terrestres que permanecen en el lugar para extinguir el fuego.