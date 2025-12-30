Baja la incidencia de las infecciones respiratorias y del síndrome gripal en CyL

Datos informe Vigira. - SACYL

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las tasas de incidencia de infecciones respiratorias y síndrome gripal han experimentado un leve descenso, más acusado en el segundo, que les mantiene dentro del nivel de intensidad bajo.

En concreto, las infecciones respiratorias se sitúan en 681 casos por 100.000 habitantes --por los 832,4 casos de la pasada semana-- mientras que el síndrome gripal baja hastsa los 94 por 100.000 habitantes, muy por debajo de los 145,2 del periodo anterior.

Según señala el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), que analiza la semana 52 --del 22 al 28 de diciembre-- consultado por Europa Press, las urgencias y hospitalizaciones por Infecciones respiratorias Agudas (IRA) presentan pequeñas variaciones al alza "poco significativas".

En las muestras hospitalarias aumenta ligeramente el porcentaje de detecciones de virus de la gripe y del del Virus Respiratorio Sincitial VRS. En estas últimas, el 53 por ciento se producen en niños menores de 3 años y el 35 por ciento en mayores de 65. El 65 por ciento de los virus de la gripe detectados son AH3.