Baja a Índice de Gravedad 0 el incendio de La Calabaza (Burgos)

Incendio en La Calabaza (Burgos). - JCYL

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha informado este lunes de que el Índice de Gravedad potencial 0 el incendio declarado este domingo en las proximidades de la urbanización La Calabaza, perteneciente al término municipal de Aranda de Duero (Burgos).

Según informa la Junta en su cuenta de la red social 'X', el índice de gravedad se ha rebajado a cero en la mañana de este lunes y el número de efectivos que conforman el dispositivo de extinción se ha reducido notablemente, de los cerca de 40 que llegó a haber este domingo a sólo cuatro este lunes (dos agentes medioambientales/celadores y dos cuadrillas).

El fuego se ha inició a las 14.48 horas de este domingo por causas que se encuentran en investigación y se elevó primero a nivel 1 por afección amasas arboladas de más de 30 hectáreas y poco después, a las 16.39 horas, a IGR 2, debido a que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

El operativo se enfrentó este domingo a rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y prevé que márgenes de las tormentas que se esperan entre las 19.00 y las 20.00 horas puedan provocar viento variable y aumento de la intensidad a rachas de 60 km/h hasta las 21.00 horas, según ha señalado la Consejería.

A las 21.17 de este domingo se informó de que el IGR se rebajaba a 1.