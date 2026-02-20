Bajan a 14 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, ninguno de nivel rojo por primera vez en más de dos semanas

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado hasta los 14 los avisos hidrológicos activos a última hora de este viernes, 20 de febrero, frente a los 18 que había al inicio de la jornada, si bien ninguna estación de aforo se encuentra en nivel rojo, una circunstancia que no se había producido desde hace más de dos semanas.

En concreto, hay cinco tramos de ríos que se encuentran en nivel naranja en las provincias de Soria, Burgos y Valladolid. Se trata del Duero a su paso por Navapalos y en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo (Soria), en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid) y en Aranda de Duero (Burgos).

Además, hay otros nueve avisos de nivel amarillo en el Carrión en Celadilla del Río (Palencia); el Duero en Garray y Gormaz (Soria), Vadocondes (Burgos), San Miguel del Pino (Valladolid) y Toro (Zamora), así como en el Órbigo a su paso por Santa Marina del Rey (León) y en Manganeses y Santa Cristiana de la Polvorosa, en la provincia de Zamora.