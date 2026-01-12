Balance positivo "a pesar de la reducción de censos" en el cierre anual de la IGP Carne de Ávila. - IGP CARNE DE ÁVILA

ÁVILA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La IGP Carne de Ávila ha hecho un balance positivo del cierre del ejercicio 2025 y atribuye el buen resultado a factores como las condiciones climáticas favorables registradas a lo largo del pasado año, a los precios de la carne en niveles históricos y a un "notable incremento en la venta de animales para reproducción y vida, "la denominada reposición de ganado".

El secretario de la IGP ha destacado también el esfuerzo de los ganaderos para alcanzar estos resultados, ya que han "mantenido su actividad pese a las dificultades", y ha defendido la viabilidad del modelo de ganadería extensiva y autóctona que considera "económicamente sostenible y muy satisfactorio para quienes forman parte del sector".

El Consejo Regulador reconoce que los resultados de 2025 se han alcanzado "a pesar de la importante reducción de los censos de la cabaña ganadera en España y menos en esta raza", consecuencia de la aparición de enfermedades y de los episodios de sequía que han afectado al conjunto del territorio nacional.

"Hemos salido adelante gracias al incremento de las producciones", ha explica Pedro L. Herraiz, secretario de la IGP Carne de Ávila, quien ha recordado que el sector ganadero ha tenido que hacer frente durante los anteriores años a "múltiples dificultades, entre ellas la incidencia de enfermedades que han mermado la producción de animales, como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), la lengua azul o la dermatosis nodular contagiosa, además de un control limitado de la evolución de los costes medios de producción y los recortes comunitarios de la PAC".

VALOR DE MERCADO DE DIEZ MILLONES DE EUROS

En este contexto, el balance de 2025 "presenta resultados dispares". La IGP ha alcanzado un valor de mercado de cerca de los 10.000.000 euros, con un total de 3.878 canales certificadas y 1.233 toneladas de producto comercializado, "una gran oportunidad para revalorizar los animales, la carne y el producto final" de la IGP, ha subrayado.

Uno de los datos más llamativos del balance para la IGP Carne de Ávila es el incremento del precio tanto de la carne como del ganado de vida, que ha continuado al alza respecto al año anterior, con un aumento de más del 10 %.

Por otro lado, a lo largo de 2025 también se ha celebrado un encuentro entre ganaderos, productores y profesionales de la restauración para dar a conocer las cualidades del vacuno mayor, como son la vaca y el buey, una iniciativa que ha tenido una valoración muy positiva entre los asistentes, han señalado, a la par que han destacado el impulso que ha dado la implantación del logotipo 100% raza autóctona de la vaca Avileña, que "ha favorecido un importante incremento del producto certificado, lo que ha impulsado su demanda y abre la puerta a que este sello se consolide como una opción habitual en las cartas de los restaurantes".

En otro orden de cosas, la denominación ha destacado la "intensa actividad a lo largo de 2025", con una destacada presencia en más de quince ferias alimentarias y ganaderas celebradas a lo largo del año, como el Salón Gourmet, la Feria de Ávila y la de Salamanca, aunque sí ha echado en falta la feria de Trujillo, "uno de los espacios más importantes" para esta IGP.

En estos encuentros se han podido desarrollar diversas acciones de promoción del producto, como presentaciones, talleres gastronómicos y demostraciones de la cocina en directo, que además han permitido la interacción con el público asistente. Igualmente, la estrategia de comunicación se ha visto reforzada en el ámbito digital con mayor presencia en redes sociales, que se suma a "iniciativas ya consolidadas como el blog Vacacool" y a la actividad ampliada en Facebook, YouTube y TikTok, con colaboraciones con distintos perfiles de blogueros y "una buena base de seguidores, que han tenido una acogida muy positiva".

Asimismo, la IGP ha lanzado en YouTube un nuevo vídeo promocional titulado El caso de la Carne de Ávila, con un formato "fresco y original, diferente a lo publicado hasta ahora", disponible en el canal oficial de Carne de Ávila.