La banda asturiana Puño Dragón ofrecerá un concierto el próximo 13 de marzo en la Sala B del CAEM de Salamanca

La banda 'Puño Dragón'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda asturiana Puño Dragón, considerado "uno de los proyectos más prometedores del panorama nacional", ofrecerá un concierto el próximo 13 de marzo en la Sala B del CAEM, cuyas entradas saldrán a la venta este miércoles, 4 de noviembre.

Según ha subrayado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, se trata de una banda "original, auténtico y enérgica", con una propuesta musical "con identidad propia".

Su particular imaginario musical se nutre del "rock tradicional", pero añade "sonoridades que llevan a un estilo más propio del presente".

En este concierto, la banda llegará a Salamanca para presentar su esperado tercer disco, 'A palos', que adelanta "una nueva etapa que promete llevar su sonido un paso más allá".

Con este nuevo trabajo, la banda continúa en su "universo sonoro y creativo, reafirmando su identidad y mostrando la evolución de su propuesta dentro de la escena nacional".

El lanzamiento del tercercer disco llega tras su debut homónimo en 2022 y su segundo trabajo, 'Juegos violentos' (2025), y después de una gira que los ha llevado por salas y festivales en toda España, "consolidándolos como una de las propuestas más sólidas y enérgicas del panorama actual".

Las entradas tienen un precio de 25 euros (más gastos de gestión) y se ponen a la venta este miércoles, 4 de noviembre, en la taquilla del Liceo, en www.ciudaddecultura.org y en la Torre de los Anaya.