La Banda EMMVA doblemente galardonada en el VIII Certamen Nacional de Bandas de Música de Olivares (Sevilla).

Gana el premio del Jurado Popular y el segundo puesto del Certamen Nacional



VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid, Banda EMMVA, ha obtenido dos galardones en el VIII Certamen Nacional de Bandas de Música Villa de Olivares (Sevilla) celebrado este fin de semana.

La Banda EMMVA participó con un repertorio que incluía 'O Xerife', de Víctor Resende; 'In the spring at the time when kings go off to war', de David R. Holsinger y en el Tríptico de Santa María, de Juan M. Cutiño, consiguiendo el Segundo Premio del Certamen y el Premio del Jurado Popular.

El resto de bandas de música que han competido en este certamen han sido la Sociedad Musical ELCAMM Wind Symphony Orchestra, de Málaga; la Sociedad Cultural Filarmónica 'El Arrabal', de Carmona (Sevilla); la Banda Municipal de Música Ciudad de La Línea de la Concepción (Cádiz), la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén y la Asociación Musical Ecijana (AMUECI) de Écija (Sevilla).