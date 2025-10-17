La Banda Juventudes Musicales ULE representará a León en el XVIII Certamen Galego de Bandas de Música este fin de semana

Banda de Música Juventudes Musicales Universidad de León (ULE), que participará este fin de semana en el XVIII Certamen Galego de Bandas de Música. - ULE

Los 80 componentes de la Banda de Música Juventudes Musicales Universidad de León (ULE) participarán este fin de semana en el XVIII Certamen Galego de Bandas de Música, que se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

El evento, organizado por la Xunta de Galicia, la Federación Galega de Bandas de Música Populares y el Concello de Pontevedra, es uno de los más prestigiosos del panorama bandístico nacional y congrega a formaciones de toda España que destacan por su calidad interpretativa y trayectoria musical.

La banda leonesa competirá en la sección segunda y se convertirá en la primera agrupación de la provincia de León en participar en un certamen de esta relevancia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Bajo la batuta del director leonés Luis Martínez García de Longoria, la formación interpretará las obras 'El sueño de Luzbell', del compositor Vicente Carrasco; la creación libre 'Beltane', del gallego Andrés Álvarez y la obra de apertura o pasodoble 'Enrique López', del autor Antón Alcalde.

La Banda de Música Juventudes Musicales Universidad de León reafirma con su presencia en el certamen su compromiso con la difusión de la música sinfónica para banda y la proyección cultural de León "más allá de sus fronteras", llevando el nombre de la ciudad y de su universidad a uno de los escenarios más importantes de la música bandística de España.