La Bañeza (León) celebra la XIX 'Feria del Motor' con 30 expositores y un homenaje a la marca Derbi

LA BAÑEZA (LEÓN), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio leonés de La Bañeza inauguró el pasado viernes día 8 la decimonovena edición de la 'Feria del Motor', uno de los eventos "más esperados y consolidados" dentro del programa del Gran Premio de Velocidad 'Ciudad de La Bañeza' que contó con un total de 30 expositores y un homenaje a la marca Derbi.

El acto contó con la presencia del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el concejal de Eventos Deportivos, José Carlos Prieto; el presidente de la Asociación Bañezana de Amigos de las Motos Clásicas, Tino Páramo; la procuradora de las Cortes de Castilla y León, Beatriz Coelho Luna y la secretaria de la Delegación Territorial, Ana María López.

Por su parte, el alcalde de La Bañeza destacó la declaración del Gran Premio de Velocidad como "Fiesta de Interés Turístico Regional" que supone "el espaldarazo que necesitaban para reconocer el trabajo de muchos años del Moto Club Bañezano y de todas las personas que desde 1952 han mantenido vivo un evento único y diferente", convertido hoy en "el mayor de Castilla y León por afluencia de público".

Además, Javier Carrera reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de "apostar por una cita que también representa un importante impulso económico para la ciudad", además de que expresó su reconocimiento a Tino Páramo por "su esfuerzo y por el trabajo conjunto en el proyecto del futuro Museo de la Moto", cuya apertura se espera antes de final de año.

Por otro lado, el consejero Suárez-Quiñones subrayó que "el foco nacional de las motos está este fin de semana en La Bañeza" y destacó que el Gran Premio de Velocidad, con 64 ediciones, es "uno de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa".

Asimismo, señaló que la Feria del Motor ha adquirido "entidad propia" y felicitó a su presidente "por su labor".

Por último, Tino Páramo remarcó la importancia de dotar a La Bañeza de un museo que "esté a la altura de su tradición motociclista y de mantener vivo este legado" y sobre el homenaje a la mítica Derbi, resaltó que se trata de una "marca pionera y la más laureada en campeonatos", un reconocimiento "inédito" hasta la fecha en la feria.