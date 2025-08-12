La Bañeza (León) suspende los actos festivos de este martes debido a la gravedad de los incendios que afectan a la comar

El municipio refuerza el dispositivo de emergencia y habilita nuevos espacios para acoger a personas desplazadas

LA BAÑEZA (LEÓN), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Bañeza (León) ha informado de que todos los actos festivos previstos para la jornada de este martes han quedado suspendidos debido a la gravedad de los incendios que afectan a la comarca.

El Consistorio ha explicado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que trabaja de forma activa en las labores de acogida de las personas desplazadas desde diferentes municipios y localidades cercanas, entre ellas la comarca de La Valdería, San Esteban de Nogales, Castrocalbón, Pobladura de Yuso, San Félix de la Valdería, Calzada de Valdería y Pinilla, entre otras, debido al incendio forestal.

Por ello y con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento en caso de ser necesario, se habilitará un nuevo pabellón en el Colegio San José de Calasanz y a todas las personas acogidas se les proporciona agua, alimentos y los suministros esenciales. Asimismo, los Bomberos Voluntarios de La Bañeza se desplazarán para reforzar el dispositivo en Jiménez de Jamuz.

La intervención cuenta con la colaboración de Protección Civil, con el apoyo de efectivos procedentes de Astorga y León, y con el trabajo conjunto de Cruz Roja.

La Policía Local ha sido nuevamente convocada para incrementar su presencia y garantizar la seguridad. Además, gran parte del personal municipal de distintos servicios ha sido movilizado para reforzar el operativo.

El Ayuntamiento recuerda a la población que, en caso de encontrarse en zonas de riesgo, es fundamental seguir las indicaciones de la Guardia Civil y cumplir las medidas de seguridad establecidas para evitar cualquier peligro.