Banquillo para 'Quequé' el 30 de noviembre en Valladolid por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presentador y humorista Héctor de Miguel Martín, más conocido como 'Quequé', se sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 30 de noviembre para responder de un delito de coacciones (acoso) sobre la presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, hechos por los que se enfrenta a una posible condena de entre dos y cuatro años de cárcel.

La referida citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la ha fijado el Tribunal de Instancia Sección de lo Penal Plaza Número 4 de la capital del Pisuerga a través de una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.