El Barco de Ávila recibe una nueva bomba rural pesada de 600.000 euros para reforzar la lucha contra los incendios

Nuevo vehículo en Barco de Ávila para reforzar la lucha contra los incendios en la comarca - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del Barco de Ávila ha recibido un nuevo vehículo por parte de la Diputación de Ávila, una nueva bomba rural pesada (BRP) por importe cercano a los 600.000 euros que irá destinado a mejorar la respuesta ante incendios en una comarca "muy extensa", que abarca Barco, Piedrahíta y Gredos.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, en el acto de entrega en el que también ha participado la alcaldesa del Barco de Ávila, Pilar Araoz, y de miembros de la Agrupación de Protección Civil, que cumple 40 años de servicio.

El presidente de la Diputación, Carlos García, que ha iniciado su intervención con un mensaje de condolencia por el reciente fallecimiento del alcalde de Aldeaseca, Luis Arévalo, ha puesto en valor la colaboración de voluntarios y ayuntamientos y ha subrayado que, con la entrega de este vehículo, la institución provincial sigue en su objetivo de dotar a las agrupaciones de más medios para combatir el enemigo común que representan los incendios".

El nuevo camión, una BRP de 280 caballos, cuenta con doble cabina y un depósito de 4.000 litros, de los cuales 3.500 se destinan a la acción directa y 500 a la protección perimetral del propio vehículo.

Además, incorpora herramientas completas para intervenciones de diversa índole. Según ha explicado el presidente, esta dotación complementa el equipamiento existente, como la pick-up entregada hace poco más de un año, y refuerza las garantías de seguridad tanto para los voluntarios como para los vecinos.

En nombre de la Agrupación de Protección Civil ha tomado la palabra Ricardo Salinas, quien ha señalado que la BRP es un camión que hacía falta para la zona, sobre todo, Barco de Ávila y la comarca.

La Diputación de Ávila ha reiterado que este tipo de inversiones, --más de seis millones este año en materia de seguridad--, buscan reforzar la protección de los habitantes de la provincia y garantizar que los equipos de intervención cuenten con los mejores recursos para afrontar emergencias.

La alcaldesa de Barco de Ávila, Pilar Araoz, por su parte ha agradecido la entrega del vehículo y ha subrayado que se trata de "un mecanismo muy potente para poder luchar contra el fuego en la comarca" y que "va a permitir resolver los incendios con más premura hasta que lleguen los profesionales".