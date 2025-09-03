El barrio de la Chinchibarra de Salamanca suma 226 plazas de aparcamiento tras una inversión de medio millón de euros

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, en las instlaciones del nuevo aparcamiento de la Chinchibarra. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta han construido un nuevo aparcamiento gratuito en superficie con 226 plazas que se ubica en el barrio de la Chinchibarra, entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque y cuyas obras han contado con una inversión total de 506.494,88 euros.

La Junta de Castilla y León ha aportado cerca de 250.000 euros a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, han visitado el nuevo espacio que, además de incrementar la oferta de plazas de aparcamiento gratuitas en superficie para los vecinos de Chinchibarra, complementa la oferta existente junto al pabellón municipal de Würzburg y contribuye a mejorar la fluidez del tráfico en las horas de entrada y salida de los centros escolares aledaños. Este aparcamiento incluye una nueva red de alumbrado público con tecnología LED para promover la eficiencia energética.

Carbayo ha asegurado que su equipo de Gobierno ha dado un "fuerte impulso" a la creación de plazas de estacionamiento en superficie de forma gratuita en los barrios de la ciudad, en especial en aquellas zonas con más demanda por parte de los vecinos.

Durante la última década se han generado cerca de 6.500 plazas en las calles y aparcamientos en superficie, mejorando al mismo tiempo la seguridad vial y la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, ha añadido.

En la actualidad, Salamanca dispone de 65 aparcamientos gratuitos en superficie, que no sólo habilitan plazas de estacionamiento a los vecinos de los barrios, sino que también facilitan la intermovilidad al estar situados junto a carriles bici y paradas de autobús, tanto del servicio urbano como interurbano.

Por su parte, el consejero de Presidencia ha destacado las numerosas necesidades específicas derivadas de la cantidad de servicios que prestan los municipios de mayor tamaño de la comunidad, como es el caso de Salamanca.

Por ello, ha asegurado, desde la Junta se colabora con sus ayuntamientos para hacer realidad iniciativas que permitan fortalecer su desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Este nuevo aparcamiento, ha indicado Gago, es un ejemplo de esa colaboración institucional, que se traduce en actuaciones concretas para responder a las demandas de los ciudadanos.

Gago ha añadido que desde 2022, la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 65,6 millones de euros a los 16 municipios de Castilla y León con más de 20.000 habitantes para mejorar los servicios generales que prestan a sus ciudadanos.

Solo en 2025, estos municipios han recibido más de 16 millones de euros procedentes de esta Consejería, con el objetivo de hacer que estas ciudades sean más habitables y cuenten con servicios públicos de mayor calidad.