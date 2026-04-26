El barrio de Santos Pilarica de Valladolid contará con búho de Auvasa desde el 30 de abril

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a uno de los autobuses de Auvasa que hará el nuevo recorrido por Santos Pilarica - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Búho 3 de Auvasa modificará sus recorridos desde el próximo jueves, 30 de abril, para prestar servicio nocturno al barrio vallisoletano de Santos Pilarica, con nuevas paradas en la calle Cometa.

Esta modificación atiende a una petición de la representación vecinal del barrio, que en los últimos meses ha mantenido varias reuniones con la Dirección de Auvasa, en las que se ha señalado esta necesidad para las personas que se desplazan habitualmente los fines de semana en horario nocturno.

Así, este servicio se proporcionará los viernes, sábados y vísperas de festivo desde las 23.30 horas hasta las 03.30 horas con el Búho 3, con salida de Parquesol, paso por la zona centro de la ciudad, en plaza de Poniente y plaza de Fuente Dorada, y, como novedad, modificará su recorrido desde plaza Vadillos.

En concreto, tendrá paradas en calle Cigüeña 40, calle Templarios 3, calle Puente de la Reina 30, y entrará al barrio de Santos Pilarica por la calle Cometa con paradas en el número 4 y en la esquina con calle de la Astrofísica, para salir del barrio por calle Aguanieves, con parada frente a Autillo y recorrido por calle Santa María de la Cabeza, con paradas habituales de la línea 3 en los números 37 y 9, hacia Las Flores.

En sentido contrario, el mismo autobús urbano saldrá de Las Flores por calle Santa María de la Cabeza, con paradas habituales de la línea 3 frente a los números 9 y 39, hacia calle Aguanieves, con parada en la esquina con Autillo, según ha detallado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, entrará al barrio de Santos Pilarica por calle Cometa, con paradas en la esquina con calle Cosmología y con paseo Juan Carlos I, y saldrá del barrio por calle Puente la Reina, con paradas en calle Puente la Reina 71, Templarios 6, y continuará desde calle Villabáñez, con el recorrido actual hasta Parquesol.

Por lo tanto, el barrio de Santos Pilarica contará con dos nuevas paradas en cada sentido del servicio nocturno en calle Cometa con el Búho 3, que además mejora la cobertura y recorridos actuales en el entorno de calle Aguanieves y calle Santa María de la Cabeza, con trazados, en este último caso, similares a los de la línea 3.

Por otra parte, Auvasa ha anunciado también que el Búho 5 contará con nuevas expediciones a las 00.00 horas desde la calle Duque de la Victoria y a las 00.30 horas desde La Cistérniga, lo que completa la cobertura del servicio en el intervalo de las 22.30 a las 03.30 horas.