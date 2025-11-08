El barrio vallisoletano de Puente Duero intenta recuperar su Belén viviente 13 años después de su desaparición

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio vallisoletano de Puente Duero persigue recuperar su Belén viviente después de haber perdido esta costumbre que se celebró durante mucho tiempo en esta apartada zona de la ciudad y se perdió hace 13 años.

Para retomar este evento, que pretende ser también una jornada de convivencia entre vecinos y los que se quieran acercar, se ha convocado una reunión el 15 de noviembre en el edificio de Servicios Municipales para ver cuántas personas están interesadas en participar.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press uno de los miembros de la asociación de vecinos, Héctor Diéguez, que ronda los 20 años y recuerda haber participado en este evento cuando era un niño.

Diéguez cree que la gente está animada, pero además el barrio ha registrado un incremento de nuevos vecinos y gente joven, por lo que se trata de dar un impulso a esta actividad navideña por parte de miembros de la asociación vecinal, que se han puesto manos a la obra para retomar esta costumbre, que pretenden celebrar el 27 de diciembre.

El Belén viviente, recuerda, se celebraba inicialmente en el interior de la iglesia de parroquial de Santa María de Duero y después se sacó a la calle, a la plaza que se encuentra justo delante, la plaza de Damián Tascón, donde se daban cita los vecinos en torno a una hoguera y rememoraban distintos capítulos del nacimiento de Jesús.

Para su montaje, los diferentes vecinos aportaban lo que tenían, se montaban diversas "casetas" en los que se hacían las representaciones de diversos capítulos hasta la llegada del Niño Jesús y la gente participaba desde por la mañana en el montaje de los diferentes decorados con lo que se podía aportar desde cada casa y compartían toda la jornada con comida y viandas en torno a la representación.

REPRESENTACIÓN DE BELÉN

La representación cuenta con 16 personajes principales, a los que se pueden sumar diversos figurantes, que dependerán también de los escenarios que se pongan, ya que se ha pensado en contar con oficios como una frutería o un zapatero que puedan representar mejor un pueblo.

Por el momento hay 25 personas interesadas, ha apuntado Diéguez, quien ha aclarado que se trata de buscar la colaboración de gente que ayude a montar y desmontar los diferentes decorados, no sólo participar en la representación, dado el trabajo que conlleva.

A este respecto, ha indicado que se cuenta con algún ofrecimiento de posibles casetas como las que se utilizan en algunas muestras o ferias de artesanía para poder establecer cada uno de los capítulos o escenarios que ambienten el Belén y el pasaje bíblico.

Por lo que se refiere a los personajes o figurantes, se trata de que cada uno prepare su propia vestimenta para representar a quien corresponda en lo que trata de ser "una iniciativa muy bonita que no se quiere perder", para lo que se necesita primero saber si hay verdadero interés y colaboración.

El guión será "el de toda la vida", pero "adaptado a la calle", con la representación prevista para las 19.00 horas y también con la intención de que todos los que se acerquen disfruten y puedan compartir esta jornada, para lo que se invita a posibles visitantes de Valladolid o localidades cercanas hasta las que Puente Duero es lugar de paso.

La idea es que, como se hizo antaño, se pueda disfrutar de un día de convivencia abierta a todos en la que se puedan compartir algunas viandas calientes como unas castañas o un chocolate caliente con los que combatir el frío y celebrar la Navidad.

Ahora parece que hay gente suficiente para retomar la tradición, razón por la cual se trata de dar un impulso por parte de un grupo de miembros de la Asociación de Vecinos y recuperar una costumbre de hace muchos años en este barrio vallisoletano.