Barrios destaca la ejecución del Diálogo Social excepto el Serla por "impedimento legal"

Destaca el buen impacto social de los acuerdos, con reducciones en las tasas de pobreza, la vivienda o el empleo

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo e Industria de Castilla y León, Germán Barrios, ha destacado el alto grado de ejecución del Diálogo Social, sobre todo en lo que a políticas de empleo se refiere, y ha señalado como único acuerdo que no se ha podido poner "parcialmente en marcha" el relativo al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por un "impedimento legal".

Barrios, que ha comparecido este lunes en la Comisión de Empleo e Industria de Castilla y León para evaluar la marcha del Diálogo Social, se ha referido al único incumplimiento en el marco de los acuerdos con los agentes económicos y sociales, el del Serla, que los propios sindicatos pusieron de manifiesto y para el que reclamaron una solución.

En este contexto, el consejero de Empleo e Industria ha culpado a la Ley Montoro y la falta de unos presupuestos generales del Estado de este incumplimiento, ya que no se han extendido todos los servicios del Serla a las nueve provincias y sólo se ha hecho en Valladolid, dado que hay una limitación de la tasa de reposición y el aumento de la masa salarial.

Germán Barrios, quien ha señalado que el Diálogo Social es una herramienta útil pero "no fácil" por negociarse "no entre iguales, sino entre diferentes" que exige debate y corresponsabilidad, ha aclarado que aunque no se ha extendido el servicio de resolución de conflictos individuales a todas las provincias, los colectivos sí se abordan en todas ellas desde el Serla y para los demás se utiliza el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), por lo que no se han dejado de atender.

En esta línea, el consejero ha afirmado que en el momento en el que el Gobierno cambie la Ley Montoro, porque lo que se quiere ya es una "ley Montero" --en referencia a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y a su antecesor Cristóbal Montoro-- se dará cumplimiento a esta cuestión porque están decididos tanto el Ejecutivo autonómico como los agentes sociales y económicos. Sin embargo, ha advertido de que no incumplirán la ley porque "supondría perjuicios mayores".

Barrios ha reconocido este incumplimiento frente a la alta ejecución y cumplimiento del resto de acuerdos, sobre todo del Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl), que en 2018 llegó a casi el 97 por ciento de los importes, lo que en 2019 ha supuesto casi el 98 por ciento, 154,68 millones de euros con unas acciones que aún se desarrollan este ejercicio y se liquidarán al final del mismo.