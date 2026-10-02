Barruelo acoge este sábado la penúltima prueba del circuito 'Palencia Trail Series 2026'

PALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El circuito Palencia Trail Series 2026 afronta este sábado, 3 de octubre, una de las citas decisivas de su calendario con la celebración del III Trail 'El Calero', en Barruelo de Santullán.

La prueba, que contará con un centenar de participantes, será la penúltima carrera del circuito provincial, por lo que los resultados de este fin de semana tendrán especial importancia de cara a las clasificaciones generales del Circuito.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, con la colaboración de la Junta Vecinal de Barruelo y el Club de Atletismo Puentecillas.

El programa contempla tres modalidades. La prueba principal será el Trail largo de 25 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo, puntuable para las Palencia Trail Series 2026. A ella se sumará un Trail corto de 8,4 kilómetros y 295 metros de desnivel positivo, además de una modalidad no competitiva para andarines, que completarán el mismo recorrido de 8,4 kilómetros.

La jornada comenzará a las 10 hORAS con la salida del Trail largo desde el Polideportivo 'Chechu Gómez Calleja'. A las 10:30h será el turno del Trail corto y de los andarines desde el mismo emplazamiento.

Los puntos que se repartan este sábado en Barruelo de Santullán pueden resultar importantes antes de afrontar la última prueba y conocer a los vencedores definitivos de esta edición del Palencia Trail Series.

La recogida de dorsales y de la bolsa del corredor se realizará en la zona de salida desde las 9:15 horas y hasta 15 minutos antes del inicio de cada prueba.

En cuanto a las categorías, el Trail largo contará con sénior, máster 35, máster 40, máster 45 y máster 50, con reconocimientos para los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría. El Trail corto incorpora también las categorías sub-16 y sub-18, mientras que la modalidad de andarines tendrá carácter no competitivo.

Al acabar la competición y la correspondiente entrega de premios, la jornada se completará con un almuerzo para participantes y voluntarios.