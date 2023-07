Barruelo (Palencia) homenajea a la enfermera más veterana del ambulatorio con motivo de su jubilación.

BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad palentina de Barruelo de Santullán ha rendido un emotivo homenaje a Inñes Otero Boto, la enfermera más veterana del ambulatorio, con motivo de su jubilación esta semana.

Decenas de vecinos y miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, han despedido a Inés "agradeciéndole los años de trabajo al servicio de todo el pueblo, toda una vida de cuidados a los demás, y ahora le toca descansar a ella", ha subrayado el regidor, Critian Delgado.

La concejala de Servicios Sociales, María Ángeles Polanco del Barrio, ha hecho entrega a la homenajeada de un detalle "en nombre de todo su pueblo".

La enfermera, visiblemente emocionada, ha agradecido el reconocimiento y se ha acordado de sus inicios en Barruelo de Santullán.

"Pese a todo lo que me dijeron, jamás me he arrepentido de venir aquí", ha sentenciado.

El alcalde ha anunciado que se mantendrá vigilante para que la plaza de Inés se cubra lo antes posible por parte de la Junta de Castilla y León".