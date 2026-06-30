Una bebida con estimulantes naturales y sistemas de automoción y de riego, prototipos de la UCAV premiados del Plan TCUE

El prototipo de Soledad Martínez, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica en la UCAV, es un sistema hidráulico inteligente "basado en la adaptación radicular de las plantas". - UCAV

ÁVILA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una bebida funcional con estimulantes naturales y sistemas inteligentes de marcha en automoción y de riego protagonizan los prototipos de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) premiados en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2024-2027 impulsado por la Junta de Castilla y León.

La institución académica ha presentado los resultados de los proyectos desarrollados en la 'XII Convocatoria de prototipos orientados al mercado', que obtenido el reconocimiento de la iniciativa autonómica.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha presidido este acto correspondiente a "un programa que posibilita que tanto los profesores como los alumnos desarrollen estos prototipos", que son "la transferencia de conocimientos desde la investigación al mundo real".

En concreto, en la cita se han presentado tres prototipos que tienen "interés" para el mercado y que son "resultado del trabajo que se viene desarrollando en la Universidad".

Así, Francisco José San José, alumno del grado de Nutrición y Dietética, ha dado a conocer un prototipo que surgió del proyecto d fin de grado en el que expuso los resultados sobre el consumo de cafeína y sus posibles efectos nocivos. A partir de ahí, comprobó que no había ninguna bebida funcional refrescante en el mercado y creo 'Vettónica', "una bebida con efecto funcional, con resultado protector contra la caries y que evita los problemas para dormir de la cafeína".

San José, quien utilizará su prototipo para explicar el proceso en su labor como docente de emprendimiento en la UCAV, ha usado "una sustancia natural para dar el sabor amargo típico de las tónicas" y compuestos botánicos presentes en Ávila.

Por su parte Adrián Pérez, alumno del grado en Ingeniería Mecánica, ha creado el Sistema inteligente de asistencia a la reducción de marcha, "diseñado y basado en la detección mediante células de carga".

"He desarrollado una serie de sensorizaciones que permiten añadir esa asistencia a mayores sin modificar el sistema original del coche", ha explicado, para subrayar que su propuesta "mitigará la inestabilidad que se genera en el vehículo al reducir marcha", a través de unas "actuaciones sobre la mariposa". Esto, "suaviza la conducción y evita situaciones de peligro", ha indicado.

El prototipo de Soledad Martínez, estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, es un sistema hidráulico inteligente "basado en la adaptación radicular de las plantas". La idea surgió tras identificar que "muchos agricultores necesitan más control en asuntos hídricos y en el sistema radicular".

A partir de ahí ha desarrollado un sistema que reduce los costes de los ya existentes en el mercado, "una maqueta de un sistema en el que, mediante biomímesis, se va adaptando según las necesidades que tenga la planta, que marca cuánta agua requiere".

Por otro lado, la rectora ha puesto en valor el proyecto 'Glyco4NPdet', reciente primer premio del 'Desafío Universidad-Empresa' y enmarcado en el Plan TCUE, programa que la rectora ha agradecido a la Junta "por el apoyo a la investigación y al mundo empresarial".