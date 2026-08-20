Una beca de la ULE permite a una estudiante cartografiar cerca de 900 topónimos en Peranzanes

La investigadora de la ULE, durante la realización del proyecto. - ULE

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de 4ºcurso del grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal de la Universidad de León (ULE) Diana Claro Martínez está realizando el proyecto 'Cartografía de la memoria: digitalización de la toponimia fornela, en Peranzanes' que ha hecho posible recoger y digitalizar hasta el momento cerca de 900 topónimos de la zona.

"Este mes y medio de trabajo, -explica la joven investigadora-, ha ido muy bien. La acogida ha sido extraordinaria y, a pesar de que en el municipio no llega a haber 300 habitantes, su interés ha sido enorme. Hay vecinos que incluso me paran por la calle para preguntar cómo avanza la iniciativa y otros me han comentado lo importante que les parece recoger la toponimia antes de que desaparezca", señala la estudiante que ha conseguido una beca Ralbar.

El objetivo principal era digitalizar la toponimia tradicional del Valle de Fornela, involucrando a las personas mayores como "fuentes principales" y transformando su conocimiento en un "recurso útil" para las nuevas generaciones, para los servicios técnicos en situaciones de incendios y para quienes visitan el territorio, detalla a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Además, dado que muchos de los topónimos están en dialecto fornelo, el proyecto está orientado también a recoger y proteger esa parte del patrimonio lingüístico del valle, para evitar que se pierda. La estudiante de la ULE se muestra muy satisfecha del desarrollo de todas las tareas que ha llevado a cabo (entrevistas, análisis de mapas, consultas y reuniones con vecinos de la zona, etcétera), que aún continuarán hasta finales de agosto.

"Considero que los objetivos se han ido cumpliendo de forma muy positiva. La digitalización de la toponimia fornela, -explica Diana Claro-, ha avanzado a muy buen ritmo, tanto que se han recogido alrededor de 900 topónimos en total, y la implicación de los vecinos, tanto personas mayores como jóvenes, ha sido excepcional".

En el capítulo de agradecimientos, Diana Claro apunta que le gustaría agradecer a la alcaldesa de Peranzanes, Henar García Ramón, "por apostar desde el principio por este proyecto, a la concejala Sonia Martínez y al equipo del Ayuntamiento de dicha localidad por su colaboración constante en su desarrollo".

También cita a la catedrática de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Leonor Calvo Galván, a la que agradece que haya tutorizado el proyecto con "tanta dedicación", a las coordinadoras del programa Ralbar, Raquel Domínguez y Ana Vázquez, por su gran disposición y seguimiento, y a la Universidad de León y a la Fundación Banco Sabadell, "que hacen posible esta experiencia tan enriquecedora".