Becas de 10.000 euros para favorecer el retorno del talento castellano y leonés residente en el exterior

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de ocho becas para el curso académico 2026-2027 destinadas a ciudadanos castellanos y leoneses residentes en Hispanoamérica o a sus descendientes que deseen cursar estudios oficiales de posgrado en Castilla y León. Las ayudas, dotadas con 10.000 euros cada una, suponen una inversión de 80.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León.

Esta actuación materializa el Protocolo General de Actuación firmado el pasado 22 de julio entre la Consejería de la Presidencia y las cuatro universidades públicas de Castilla y León (Salamanca, Valladolid, León y Burgos), a través de sus respectivas Fundaciones Generales. El protocolo establece un marco de colaboración para fortalecer los vínculos con la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y favorecer su retorno mediante el acceso a estudios oficiales de posgrado en la Comunidad.

Las ocho becas se distribuirán a razón de dos por cada una de las cuatro universidades públicas y permitirán sufragar los principales gastos derivados de la estancia de los beneficiarios durante sus estudios, incluida la matrícula, el alojamiento, la manutención, los suministros básicos, el material académico y otros gastos necesarios para el adecuado desarrollo de la formación.

La adjudicación de las ayudas se realizará conforme a criterios objetivos, entre los que se tendrán en cuenta la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar.

La puesta en marcha de estas becas da cumplimiento a una de las medidas contempladas en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que recoge el impulso de un programa de becas para cursar estudios oficiales de posgrado en las universidades públicas de Castilla y León.

La colaboración establecida mediante el protocolo del pasado mes de julio permite incorporar por primera vez a las cuatro universidades públicas de Castilla y León a las políticas de atención a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, poniendo en común capacidades y recursos para facilitar el acceso a la formación de posgrado y reforzar los vínculos con quienes mantienen su relación con la Comunidad desde otros países.

Esta cooperación contribuye, asimismo, a reforzar la proyección internacional del sistema universitario público de Castilla y León y a poner en valor la calidad de sus centros de formación y de sus profesionales, ofreciendo a los beneficiarios la posibilidad de desarrollar sus estudios de posgrado en la Comunidad.

El programa se enmarca en el compromiso de la Junta de mantener y reforzar los vínculos con sus ciudadanos residentes fuera de la Comunidad y de generar nuevas oportunidades que favorezcan su retorno, de acuerdo con los principios recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior.

Según destaca, la retención y la atracción de talento constituyen uno de los principales desafíos y, al mismo tiempo, una de las grandes oportunidades para Castilla y León. En este sentido, estas becas contribuyen a generar condiciones para que quienes estudian, investigan, innovan o emprenden puedan encontrar en la Comunidad oportunidades para desarrollar su proyecto de vida.

La iniciativa vincula así formación, excelencia académica y retorno del talento, reforzando las políticas dirigidas a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y consolidando la colaboración entre la Junta y las universidades públicas de la Comunidad.