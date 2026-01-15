Béjar acogerá el sábado la Sectorial de Educación del PSCL que clausurarán Carlos Martínez y Milagros Tolón

Daniel de la Rosa y Javier García presentan la Sectorial de Educación que se celebrará el sábado en Béjar (Salamanca) - PSOE

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad salmantina de Béjar acogerá este sábado, 17 de enero, la Sectorial sobre Educación organizada por el Partido Socialista de Castilla y León en la ronda de conferencias temáticas llevadas a cabo en la precampaña electoral y a la que seguirán tres más antes del inicio oficial de la campaña: el 23 de enero en Ávila sobre políticas transversales intergeneracionales, el día 31 en Zamora sobre sanidad y en la primera quincena de febrero en Soria sobre Ordenación del Territorio.

La Conferencia Sectorial de Educación contará con la presencia en el acto de clausura del secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y de la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Además y según ha avanzado este jueves el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, se ha programado una mesa titulada 'Gobiernos socialistas, garantía de calidad en la Educación Pública' en la que participarán todos los consejeros de Educación de los gobiernos socialistas del país: País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

La segunda mesa, mesa menos institucional y más abierta a la participación social, lleva por título 'Un sistema educativo transversal y participado para Castilla y León', en la que intervendrán los secretarios de Educación de UGT y CCOO; la presidenta de CONFAPACAL; el presidente de ASPER (Asociación Progresista de Estudiantes Renovadores) y la vicedecana de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de Educación de la USAL.

El Partido Socialista de Castilla y León defenderá en esta Sectorial un modelo de "educación pública, fuerte, inclusiva y transformadora", frente al actual modelo que, según ha lamentado De la Rosa, aboca a emigrar a miles de jóvenes de Castilla y León una vez formados.

De la Rosa ha considerado que el sistema educativo de Castilla y León no se puede analizar sólo desde los buenos resultados académicos desde el convencimiento de que ese hecho no puede ocultar carencias estructurales que afectan a la equidad o a la cohesión territorial.

El secretario de Organización del PSCL ha defendido que el reto de la educación en Castilla y León no pasa por conservar lo que hay y sí por transformar el modelo para que responda a la realidad social, demográfica y territorial de la Comunidad, como reivindicará el PSCL en esta sectorial titulada 'Atrévete. La educación es futuro'.

Por su parte, el secretario de Educación del PSCyL, Javier García, ha explicado que la realidad de la situación de la educación en Castilla y León es muy diferente al "relato por repetición" que ha reprochado a la Junta de Castilla y León, y ha puesto como ejemplo un reciente informe de STECyL que alerta sobre el aumento de las agresiones a los docentes y de las carencias en la atención a la diversidad.

"La Consejería de Educación se tiene que poner las pilas", ha exigido García que ha reclamado "los recursos necesarios" para que la diversidad sea atendida. A esto ha añadido la importancia de las infraestructuras educativas y ha ironizado sobre las "prisas" de la Junta en la última fase de la Legislatura por "activar la hormigonera" y "sacar de paseo la chequera", cuando "la realidad es tozuda" y se evidencia en forma de retrasos en obras y proyectos.

A modo de ejemplo, García ha calificado de "ofensivos" los retrasos en el Conservatorio de Música de Zamora.