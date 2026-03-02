Belarra exige a Sánchez que aclare el papel de la base de Rota en la guerra de Irán e insiste en salir de la OTAN

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto al secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, (izquierda) y el candidato a la Presidencia de la Junta por Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, (centro). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare el papel de la base gaditana de Rota en la intervención militar de Estados Unidos en Irán y ha insistido en la petición de la formación de que España salga de la OTAN.

Belarra, quien ha arropado este lunes Valladolid al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha lamentado la muerte de niñas al sur de Irán y ha censurado que se haya vulnerado el derecho internacional.

"Asesinar 180 niñas al sur de Irán está mal y es terrible que vivamos en un mundo en el que hay que recordar que vulnerar el derecho internacional humanitario, asesinar niños y niñas está mal como han hecho Estados Unidos e Israel este fin de semana", ha asegurado la diputada de Podemos.

Por ello, considera "urgentísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare cuál ha sido el papel de la base de Rota en lo que ha calificado de "intervención militar ilegal" y ha advertido de que, de confirmarse que ha sido un "centro logístico clave", el jefe del Ejecutivo no solo pone en riesgo al país, sino que lo convierte "en un objetivo de guerra".

"Yo creo que la gente tiene derecho a saber la verdad, porque el presidente Sánchez habla de paz, pero hace la guerra", ha aseverado Ione Belarra, quien considera que lo hace al permitir que haya bases militares norteamericanas en suelo español y que se usen para intervenciones militares "ilegales", tras lo que ha criticado que apueste por el rearme y haya sido "cómplice del peor genocidio en un siglo en Palestina".

Por ello, ha insistido en que Sánchez aclare el uso de las bases y que condene "sin paliativos, sin excusas, sin peros" la intervención militar "terrible".

REARME EN CYL

Además, en el marco de la campaña electoral, ha avisado de que, aunque parezca que esta cuestión "pilla muy lejos" de Castilla y León, "no es verdad".

"Porque el rearme ya está aquí", ha asegurado Belarra, quien ha afirmado que hay dos fábricas en León y Valladolid que tienen que ver con el "rearme criminal", en referencia a las factorías que Indra y Edge Group pondrán en marcha para fabricar drones. "La ciudadanía de Castilla y León, que es una ciudadanía de paz, que es una ciudadanía que quiere que haya bienestar en el mundo, que haya una convivencia pacífica, no quiere esta apuesta por el rearme del gobierno de España", ha agregado la diputada.

"Son fábricas de drones que se van a realizar entre Indra y una empresa de Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura, pero de las que le gustan a Estados Unidos, de la que sí apoya sus intereses en la región", ha matizado.

En esta línea, al igual que ya lo hiciera este domingo el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado "salir" de la OTAN y "romper esa alianza militar criminal" que ha asegurado que hace a España "cómplice" de lo que considera algunos "de los peores crímenes que ha cometido la humanidad".

Por ello, ha pedido cerrar bases y salir de la OTAN y empezar a construir una "alternativa de paz" porque, a su juicio, el presidente del Gobierno "habla de paz pero hace la guerra, habla de paz pero hace rearme" y ha asegurado que su formación no puede estar de acuerdo con esa "hipocresía".