El Belén de La Alhóndiga de Segovia reproduce el ambiente bajo el Acueducto, con un centenar de figuras

El belén de La Alhóndiga, con el Acueducto como protagonista y compuesto por un centenar de figuras. - AYTO SEGOVIA

El tradicional Belén municipal que se instala en La Alhóndiga de Segovia, ha sido inaugurado este miércoles y ya puede ser visitado para contemplar escenas de la ciudad bajo el Acueducto, tal como lo han montado en la Asociación Belenista Castellana, que ha empelado un centenar de figuras para la composición.

La instalación podrá visitarse hasta el 6 de enero, y contemplar lo que el alcalde, José Mazarías, ha definido como "una obra de arte belenista".

La composición reúne escenas con los valores de la Navidad, ambientadas bajo un enorme Acueducto de más de dos metros de altura y 12 de longitud.

El Belén incorpora escenas típicas de la ciudad, como la plaza del Azoguejo convertida en 'zoco' (de ahí su nombre, 'el pequeño zoco, el azoquejo'), así como elementos del paisaje urbano segoviano: el adoquinado, la muralla y viviendas de estilo medieval propias del casco histórico.

Según ha explicado el presidente de la Asociación Belenista, Ricardo Rodríguez, el montaje final es fruto de "un año de trabajo del maestro belenista Manuel Bononato y de tres intensos días de instalación".

El obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha acudido a la inauguración y ha bendecido el Belén, que ha definido como "un signo familiar y precioso para vivir en familia", al tiempo que ha aprovechado para expresar a todos los segovianos sus deseos de paz para estos días.

En la visita a la Alhóndiga también estará abierto, hasta el 14 de diciembre, el mercadillo solidario navideño de la Asociación Española contra el Cáncer, instalado junto al Belén.