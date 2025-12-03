El Belén de la Diputación de Salamanca, que superó los 73.000 visitantes en 2024, abre sus puertas este viernes

El Presidente De La Diputación De Salamanca, Javier Iglesias (C), Acompañado Del Diputado De Cultura, David Mingo (D) Y El Representante De La Junta Directiva De La Agrupación Belenista La Morana, Jesús De Luis Araújo (I). - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado del diputado de Cultura, David Mingo y Jesús de Luis Araújo, representante de la junta directiva de la Agrupación Belenista La Morana, ha presentado este miércoles 3 una nueva edición del Belén Monumental del Patio de La Salina, que el pasado año superó los 73.000 visitantes.

"Es una de las propuestas culturales más esperadas de la Navidad salmantina y la exposición más visitada de todo el circuito cultural provincial", han indicado al respecto desde la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

El presidente de la Diputación ha destacado que este Belén "es ya una seña de identidad de la Navidad en Salamanca, una tradición muy nuestra que, año tras año, reúne a miles de personas en torno a la escena que da sentido a estas fechas: el nacimiento de Jesús".

Instalado en el Patio de La Salina desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, el Belén Monumental vuelve a contar con el trabajo de la Agrupación Belenista La Morana, "referente nacional en el ámbito belenista" como han indicado desde la institución provincial.

La instalación incorpora figuras del prestigioso escultor José Luis Mayo, consideradas obras de gran valor artístico y uno de los elementos más apreciados por el público.

En la última edición, el Belén superó los 73.000 visitantes, consolidándose como la muestra más concurrida del año y como un verdadero icono del ocio navideño en la provincia, han subrayado desde la Diputación.

Junto al Belén, la Diputación ha presentado también el programa de Conciertos de Navidad, que tradicionalmente llena el patio de público y que se celebrará los tres primeros miércoles de diciembre, todos ellos a las 20.00 horas.

El 3 de diciembre será el turno del Coro Voces de La Salina con una interpretación de villancicos y música tradicional por alumnos de los cursos provinciales de canto y percusión del IDES. El 10 de diciembre, el Coro Francisco Salinas tocará un repertorio variado inspirado en la atmósfera navideña.

El 17 de diciembre será el turno de Quartetto, grupo vocal a cappella integrado por intérpretes con una sólida trayectoria musical.

Javier Iglesias ha finalizado al añadir que la Navidad en La Salina "es cultura, es música y es encuentro. Queremos que todos los salmantinos y visitantes encuentren aquí un espacio para disfrutar, compartir y sentir la magia de estas fechas".